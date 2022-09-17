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Antalya'da kayıp genç için arama çalışması başlatıldı

17.09.2022 12:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da kayıp genç için arama çalışması başlatıldı

Antalya'da haber alınamayan gencin bulunması için kanalizasyon hattında çalışma yapılıyor.

Mehmet ve Emine Güç çifti, 21 yaşındaki oğulları Muhammet Fatih Güç'ten bir süredir haber alamayınca 2 Eylül'de kayıp ihbarında bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve AFAD ekipleri, ailenin ve gencin arkadaşlarının verdiği bilgiler doğrultusunda Muratpaşa ilçesi Gazi Bulvarı'ndaki kanalizasyon hattında arama çalışması başlattı.

Çizme ve kıyafetlerle kanalizasyona inen itfaiye ve AFAD ekipleri, gencin bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kayıp gencin babası Mehmet Güç, AA muhabirine, bir kişinin evlerine gelerek oğlunun kanalizasyonda kablo keserken akıma kapılıp öldüğünü söylediğini ifade etti.

Bu kişiye inanmadığını, daha sonra başka birinin de aynı şeyi söylemesi üzerine kanalizasyona kendisinin girdiğini belirten Güç, "Tünelin içerisinde 15 dakika sonra madde bağımlısı kişilerle karşılaştım. Buradaki kişiler de oğlumun cenazesinin yarım saatlik mesafede olduğunu söylediler ve bana cesedin fotoğrafını gösterdiler. Bunun üzerine tünelden çıktım ve ekiplere haber verdim." dedi.

Güç, dün akşam arama çalışması başlatan ekiplerin tekrar kanalizasyona girdiğini aktardı.

Anne Emine Güç ise oğullarından 24 Ağustos'tan beri haber alamadıklarını bunun üzerine 2 Eylül'de kayıp ihbarında bulunduklarını anlattı.

Oğlunun ölü ya da sağ bulunmasını istediğini dile getiren Güç, "Ben oğlumun ölüsüne de razıyım, en azından bir mezarı olsun, mezarında yattığını bileyim. Şimdi nerededir diye akşamdan sabaha kadar uyuyamıyorum. Oğlum gelecek diye bir aydır kapıya bakıyorum. Oğlum bağımlıydı, tedavi olması için çok uğraştım AMATEM'e götürdüm, çipini taktırdım ama olmadı kurtaramadım." diye konuştu.

Yaşadıklarını gözyaşları içinde anlatan anne Güç, uyuşturucuyla mücadelede yeni tedbirler alınmasını istedi.

Antalya'da kayıp genç için arama çalışması başlatıldı

Antalya'da kayıp genç için arama çalışması başlatıldı

Antalya'da kayıp genç için arama çalışması başlatıldı

Antalya'da kayıp genç için arama çalışması başlatıldı

Antalya'da kayıp genç için arama çalışması başlatıldı

Antalya'da kayıp genç için arama çalışması başlatıldı

Antalya'da kayıp genç için arama çalışması başlatıldı

Antalya'da kayıp genç için arama çalışması başlatıldı

Antalya'da kayıp genç için arama çalışması başlatıldı

Antalya'da kayıp genç için arama çalışması başlatıldı

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antalya kanalizasyon afad arama

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