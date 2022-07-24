Kulüp başkanı Osman Kölemen, yaptığı açıklamada, "Bu şehrin ihtiyar delikanlılarıyız sloganıyla ilerliyoruz. 2020 yılında kurduğumuz kulübümüz şu an Antalya'nın bütün klasik araçları çatısı altında topladı. Ağustos ayında Türkiye buluşmasına ev sahipliği yapmayı planlıyoruz." dedi.

Antalya'da klasik araç sahipleri buluştu

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