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Antalya'da klasik araç sahipleri buluştu

24.07.2022 21:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da klasik araç sahipleri buluştu

Antalya'da klasik araç sahipleri etkinlikte bir araya geldi.

Antalya Klasik Araçlar Kulübünün Kent Ormanı'nda düzenlediği programa getirilen 27 nostaljik otomobil ilgi çekti.

Kulüp başkanı Osman Kölemen, yaptığı açıklamada, "Bu şehrin ihtiyar delikanlılarıyız sloganıyla ilerliyoruz. 2020 yılında kurduğumuz kulübümüz şu an Antalya'nın bütün klasik araçları çatısı altında topladı. Ağustos ayında Türkiye buluşmasına ev sahipliği yapmayı planlıyoruz." dedi.

Etkinliğe, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de katıldı.

Antalya'da klasik araç sahipleri buluştu

Antalya'da klasik araç sahipleri buluştu

Antalya'da klasik araç sahipleri buluştu

Antalya'da klasik araç sahipleri buluştu

Antalya'da klasik araç sahipleri buluştu

Antalya'da klasik araç sahipleri buluştu

Antalya'da klasik araç sahipleri buluştu

Antalya'da klasik araç sahipleri buluştu

Antalya'da klasik araç sahipleri buluştu

Antalya'da klasik araç sahipleri buluştu

Antalya'da klasik araç sahipleri buluştu

Antalya'da klasik araç sahipleri buluştu

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Anahtar Kelimeler:
antalya klasik

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