YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalya'da motosikletiyle kaza yapan sağlık çalışanı hayatını kaybetti

Antalya'da motosikletiyle kaza yapan sağlık çalışanı hayatını kaybetti

01.07.2021 14:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da motosikletiyle kaza yapan sağlık çalışanı hayatını kaybetti

Antalya'da motosikletiyle önce bir otomobile ardından da aydınlatma direğine çarpan 25 yaşındaki kişi yaşamını yitirdi.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde hemşire olarak görev yapan Onur Ateş, Akdeniz Bulvarı'nda kendisine ait motosikletle seyir halindeyken önce park halindeki bir otomobile ardından aydınlatma direğine çarptı.

Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Ateş, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ateş'in cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumunun morguna gönderildi.

Adli Tıptaki işlemlerin ardından cenaze, anne Seyran Ateş'e teslim edildi.

Cenazenin alınması sırasında Ateş'in annesi ve mesai arkadaşları gözyaşı döktü.

Ateş'in cenazesinin, Mersin'in Anamur ilçesinde toprağa verileceği belirtildi.

Yaklaşık 3 ay önce Akdeniz Üniversitesinde göreve başlayan Ateş'in, motosikletini de aynı dönemde aldığı öğrenildi.

Antalya'da motosikletiyle kaza yapan sağlık çalışanı hayatını kaybetti

Antalya'da motosikletiyle kaza yapan sağlık çalışanı hayatını kaybetti

Antalya'da motosikletiyle kaza yapan sağlık çalışanı hayatını kaybetti

Antalya'da motosikletiyle kaza yapan sağlık çalışanı hayatını kaybetti

Antalya'da motosikletiyle kaza yapan sağlık çalışanı hayatını kaybetti

Antalya'da motosikletiyle kaza yapan sağlık çalışanı hayatını kaybetti

Antalya'da motosikletiyle kaza yapan sağlık çalışanı hayatını kaybetti

Antalya'da motosikletiyle kaza yapan sağlık çalışanı hayatını kaybetti
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
antalya

Antalya Namaz Vakitleri 1 Temmuz Perşembe

İmsak
03:50
Sabah
05:35
Öğle
13:06
İkindi
16:57
Akşam
20:28
Yatsı
22:05

Antalya Nöbetçi Eczaneler 1 Temmuz Perşembe

Aykut Eczanesi
Muratpasa
Buyrukçu Eczanesi
Muratpasa
Çağla Eczanesi
Muratpasa
Kaya Eczanesi
Muratpasa
Kiraz Eczanesi
Muratpasa
Sıhhat Eczanesi
Muratpasa
İnanır Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Türkiye'nin 5'inci çift kol nakli Antalya'da yapıldı

Türkiye'nin 5'inci çift kol nakli Antalya'da yapıldı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Gaziantep'te silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Gaziantep'te silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Hasan Dağı yaylalarında beslenen tonluk boğalar alıcısını bekliyor

Hasan Dağı yaylalarında beslenen tonluk boğalar alıcısını bekliyor

Kayseri'de trafik kazası: 5 yaralı

Kayseri'de trafik kazası: 5 yaralı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.