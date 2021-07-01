Antalya'da motosikletiyle kaza yapan sağlık çalışanı hayatını kaybetti

Antalya'da motosikletiyle önce bir otomobile ardından da aydınlatma direğine çarpan 25 yaşındaki kişi yaşamını yitirdi.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde hemşire olarak görev yapan Onur Ateş, Akdeniz Bulvarı'nda kendisine ait motosikletle seyir halindeyken önce park halindeki bir otomobile ardından aydınlatma direğine çarptı.

Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Ateş, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ateş'in cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumunun morguna gönderildi.

Adli Tıptaki işlemlerin ardından cenaze, anne Seyran Ateş'e teslim edildi.

Cenazenin alınması sırasında Ateş'in annesi ve mesai arkadaşları gözyaşı döktü.

Ateş'in cenazesinin, Mersin'in Anamur ilçesinde toprağa verileceği belirtildi.

Yaklaşık 3 ay önce Akdeniz Üniversitesinde göreve başlayan Ateş'in, motosikletini de aynı dönemde aldığı öğrenildi.