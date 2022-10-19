Antalya'da Muhtarlar Günü'nde kalp krizi geçiren muhtar hayatını kaybetti

Manavgat'ta 19 Ekim Muhtarlar Günü'nde kalp krizi geçiren Ahmetler Mahallesi Muhtarı Şükrü Zor, yaşamını yitirdi.
Cumhuriyet Meydanı'nda sabah düzenlenen Muhtarlar Günü kutlama programına katılan 69 yaşındaki Zor, daha sonra döndüğü evinde fenalaştı.
Çocuklarının haber vermesi üzerine eve gelen sağlık ekibi, kalp krizi geçirdiği belirlenen muhtarı, Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Zor, hastanede yapılan müdahaleye karşın kurtarılamadı.
Manavgat Muhtarları Derneği Başkanı Tahsin Yılmaz, gazetecilere, Muhtarlar Günü'nde muhtar arkadaşlarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını dile getirdi.
Aynı zamanda esnaflık yapan Şükrü Zor'un cenazesi yarın Ahmetler Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
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