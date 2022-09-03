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Antalya'da otelin çamaşırhanesinde çıkan yangın söndürüldü

03.09.2022 14:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da otelin çamaşırhanesinde çıkan yangın söndürüldü

Antalya'nın Serik ilçesinde otelin çamaşırhanesinde çıkan yangın hasara neden oldu.

Belek Turizm Merkezi'nde bulunan 5 yıldızlı otelin bahçesindeki çamaşırhanede bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri fark eden otel çalışanlarının ihbarıyla olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle alevler, yakıt tankları ve otel binasına sıçramadan söndürüldü.

Çamaşırhanenin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Antalya'da otelin çamaşırhanesinde çıkan yangın söndürüldü

Antalya'da otelin çamaşırhanesinde çıkan yangın söndürüldü

Antalya'da otelin çamaşırhanesinde çıkan yangın söndürüldü

Antalya'da otelin çamaşırhanesinde çıkan yangın söndürüldü

Antalya'da otelin çamaşırhanesinde çıkan yangın söndürüldü

Antalya'da otelin çamaşırhanesinde çıkan yangın söndürüldü

Antalya'da otelin çamaşırhanesinde çıkan yangın söndürüldü

Antalya'da otelin çamaşırhanesinde çıkan yangın söndürüldü

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Anahtar Kelimeler:
antalya Serik Belek çamaşırhane kadriye

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