Nem oranlarının ise düşük seyredeceğini ifade eden Gültekin, sıcak hava ve düşük nem nedeniyle vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğini kaydetti.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Mehmet Latif Gültekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentteki hava sıcaklığının bugünden itibaren artacağını ve özellikle hafta sonu yüksek sıcaklık, düşük nem oranlarıyla karşılaşılacağını belirtti.

Antalya'da sıcaklık mevsim normalleri üzerinde seyredecek

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