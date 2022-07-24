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Antalya'da sıcaktan bunalan hayvanlara buzlu meyve kokteyli

24.07.2022 13:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da sıcaktan bunalan hayvanlara buzlu meyve kokteyli

Antalya Hayvanat Bahçesi ve Doğa Parkı'ndaki sıcak hava nedeniyle hareket kabiliyetleri azalan hayvanlar, buzlu meyve kokteyli ve suyla serinletiliyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, hayvanat bahçesindeki 144 türde 1500'ün üzerindeki hayvanın, aşırı hava sıcaklığından olumsuz etkilenmemesi için önlemler alınıyor.

Hava sıcaklığının 40 derece seyrettiği kentte, görevliler hayvanat bahçesinde bunalan hayvanlar için buzlu ve soğuk meyve kokteylleri hazırladı.

Her hayvanın beslenme alışkanlıklarına göre farklı meyvelerin konulduğu buz kalıplarındaki meyve kokteylleri, özellikle maymun türleri için lezzetli bir serinleme yaşatıyor. Doğal Yaşam Parkı'nda sıcaklara karşı ayrıca hayvanların kafeslere konulan fıskiye sistemi, havuzlar, koyu gölgelik alanlar aracılığıyla da serinlemeleri sağlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı Şube Müdürü Veteriner Hekim Aygül Arsun, hayvanların sağlığını korumak için her mevsim çeşitli imkanlar sağladıklarını bildirdi.

Antalya'da etkisini gösteren sıcak hava nedeniyle hayvanlar için gerekli önlemleri aldıklarını vurgulayan Arsun, şunları ifade etti:

"Sıcaklık stresi hayvanları olumsuz etkileyebiliyor. Sevimli dostlarımızı serinletmek için buz kalıplarındaki meyve kokteyllerini ikram ediyoruz. Ayrıca sıcaktan bunalan hayvanları fıskiye sistemiyle ıslatıyor ve serinlemelerini sağlıyoruz. Bazı türdeki hayvanların alışkanlıklarına göre çamur havuzları ve havuzlar ile serinletme işlemi yapılıyor."

Antalya'da sıcaktan bunalan hayvanlara buzlu meyve kokteyli

Antalya'da sıcaktan bunalan hayvanlara buzlu meyve kokteyli

Antalya'da sıcaktan bunalan hayvanlara buzlu meyve kokteyli

Antalya'da sıcaktan bunalan hayvanlara buzlu meyve kokteyli

Antalya'da sıcaktan bunalan hayvanlara buzlu meyve kokteyli

Antalya'da sıcaktan bunalan hayvanlara buzlu meyve kokteyli

Antalya'da sıcaktan bunalan hayvanlara buzlu meyve kokteyli

Antalya'da sıcaktan bunalan hayvanlara buzlu meyve kokteyli

Antalya'da sıcaktan bunalan hayvanlara buzlu meyve kokteyli

Antalya'da sıcaktan bunalan hayvanlara buzlu meyve kokteyli

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