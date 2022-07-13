Antalya'nın Akseki ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Süleyman Çetin'in kullandığı 07 L 9259 plakalı otomobil, Güçlüköy Mahallesi Akseki-Manavgat kara yolunda, Ahmet Yurttaş idaresindeki 07 NA 2355 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada, Çetin ile hafif ticari araçtaki Emine Ongun yaralandı.
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Çetin müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Antalya'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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