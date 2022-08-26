Antalya'da dün, İ.K. (43) yönetimindeki hafriyat yüklü kamyonun Tosmur Mahallesi D-400 kara yolunda orta şeritten yolun sağına geçmeye çalıştığı sırada motosiklet ile çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü İsmail Songür yaralanmış, eşi Ayşe Songür ve bir yaşındaki kızı Elif Su Songür hayatını kaybetmişti.

Antalya'da trafik kazasında ölen anne ile kızı defnedildi

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