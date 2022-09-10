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Antalya'da uçuruma yuvarlanan otomobildeki 2 kişi yaralandı

10.09.2022 16:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da uçuruma yuvarlanan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 2 kişi ağır yaralandı.

Mesut S'nin (37) kullandığı 07 LK 574 plakalı otomobil, Bayırkozağacı Mahallesi'nde, yaklaşık 30 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan babası İbrahim S. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçtan çıkarılarak sedyeye konulan yaralılar, halatlar yardımıyla güçlükle kara yoluna çıkarıldı.

Sağlık ekiplerince ilçedeki bir özel hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Antalya'da uçuruma yuvarlanan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Antalya'da uçuruma yuvarlanan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Antalya'da uçuruma yuvarlanan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Antalya'da uçuruma yuvarlanan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Antalya'da uçuruma yuvarlanan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Antalya'da uçuruma yuvarlanan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Antalya'da uçuruma yuvarlanan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Antalya'da uçuruma yuvarlanan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Antalya'da uçuruma yuvarlanan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Antalya'da uçuruma yuvarlanan otomobildeki 2 kişi yaralandı

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Alanya uçurum kaza

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