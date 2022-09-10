Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 2 kişi ağır yaralandı.
Mesut S'nin (37) kullandığı 07 LK 574 plakalı otomobil, Bayırkozağacı Mahallesi'nde, yaklaşık 30 metrelik uçuruma yuvarlandı.
Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan babası İbrahim S. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Araçtan çıkarılarak sedyeye konulan yaralılar, halatlar yardımıyla güçlükle kara yoluna çıkarıldı.
Sağlık ekiplerince ilçedeki bir özel hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun ciddi olduğu öğrenildi.
Antalya'da uçuruma yuvarlanan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz