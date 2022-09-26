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Antalya'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonunda 5 kişi yakalandı

26.09.2022 19:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonunda 5 kişi yakalandı

Antalya'da düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde uyuşturucu madde ticareti ve kaçakçılık yapan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonda bahse konu suçlara karıştıkları şüphesiyle K.U, M.Y, M.E, İ.S. ve Y.K, gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada, 98 uyuşturucu hap, 1 kilo 9 gram sentetik uyuşturucu, 30 kök kenevir bitkisi, 28 kök skunk bitkisi ve 150 gram esrar ele geçirildi.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Antalya'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonunda 5 kişi yakalandı

Antalya'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonunda 5 kişi yakalandı

Antalya'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonunda 5 kişi yakalandı

Antalya'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonunda 5 kişi yakalandı

Antalya'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonunda 5 kişi yakalandı

Antalya'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonunda 5 kişi yakalandı

Antalya'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonunda 5 kişi yakalandı

Antalya'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonunda 5 kişi yakalandı

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Anahtar Kelimeler:
antalya uyuşturucu kaçakçılık operasyon

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