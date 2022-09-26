Antalya'da düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde uyuşturucu madde ticareti ve kaçakçılık yapan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Düzenlenen operasyonda bahse konu suçlara karıştıkları şüphesiyle K.U, M.Y, M.E, İ.S. ve Y.K, gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada, 98 uyuşturucu hap, 1 kilo 9 gram sentetik uyuşturucu, 30 kök kenevir bitkisi, 28 kök skunk bitkisi ve 150 gram esrar ele geçirildi.
Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Antalya'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonunda 5 kişi yakalandı
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz