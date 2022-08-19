Alevlerin yükselmesi üzerine ekipleri beklemeyen vatandaşlar, kendi imkanlarıyla girdikleri evde mahsur kalan tekerlekli sandalyeli Fatma (74) ve kocası Ali Gembeş (74) ile torunları Berkay'ı çıkardı.

Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi Aşık Veysel Caddesi'ndeki bir sitenin 8. katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Antalya'da yangında evlerinde mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

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