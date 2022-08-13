YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalya’da yol kenarında erkek cesedi bulundu

Antalya’da yol kenarında erkek cesedi bulundu

13.08.2022 20:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da yol kenarında erkek cesedi bulundu

Antalya’nın Manavgat ilçesinde çevreyolu kenarı yeşil alanda erkek cesedi bulundu.

Sanayi Mahallesi D-400 kara yolu kenarında yeşil alanda köpek gezdiren bir kişi çalılıkların arasında erkek cesedi buldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, cesedin bulunduğu alanda incelemede bulundu.

Üstünden kimlik çıkmayan ve 45-50 yaşlarında olduğu tahmin edilen erkek cesedi, incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Antalya’da yol kenarında erkek cesedi bulundu

Antalya’da yol kenarında erkek cesedi bulundu

Antalya’da yol kenarında erkek cesedi bulundu

Antalya’da yol kenarında erkek cesedi bulundu

Antalya’da yol kenarında erkek cesedi bulundu

Antalya’da yol kenarında erkek cesedi bulundu

Antalya’da yol kenarında erkek cesedi bulundu

Antalya’da yol kenarında erkek cesedi bulundu

Antalya’da yol kenarında erkek cesedi bulundu

Antalya’da yol kenarında erkek cesedi bulundu

Antalya’da yol kenarında erkek cesedi bulundu

Antalya’da yol kenarında erkek cesedi bulundu

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
antalya Manavgat ölü bulundu

Antalya Namaz Vakitleri 13 Ağustos Cumartesi

İmsak
04:36
Sabah
06:05
Öğle
13:07
İkindi
16:52
Akşam
19:59
Yatsı
21:23
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Karamsarlığa kapılmayın! Hafta sonuna doğru...

Karamsarlığa kapılmayın! Hafta sonuna doğru...

Farkında olmadan kör kalabilirsiniz! Eksikliği büyük sıkıntı

Farkında olmadan kör kalabilirsiniz! Eksikliği büyük sıkıntı

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Çocuklarının artıklarını yiyordu! ''Bir milyonerle tanışınca..''

Çocuklarının artıklarını yiyordu! ''Bir milyonerle tanışınca..''

Paylaşımı olay oldu! “Bir erkeğin yapabileceği en kötü şey...”

Paylaşımı olay oldu! “Bir erkeğin yapabileceği en kötü şey...”

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.