İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Antalya'dan gelen Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma (SAK) timi ile Side Sualtı Arama ve Kurtarma ekipleri su altında arama yaptı.

Antalya'da yüzmek için ırmağa giren üniversite öğrencisi boğuldu

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