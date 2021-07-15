YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalya'da zam talep eden meslektaşlarına kızan fırıncı, ekmeği 1,5 liradan satışa sundu

Antalya'da zam talep eden meslektaşlarına kızan fırıncı, ekmeği 1,5 liradan satışa sundu

15.07.2021 16:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da zam talep eden meslektaşlarına kızan fırıncı, ekmeği 1,5 liradan satışa sundu

Antalya'nın Serik ilçesinde bir fırın işletmecisi, meslektaşlarına kızınca 2,5 lira olan ekmeği 1,5 liradan satmaya başladı.

Orta Mahalle 30 Ağustos Caddesi'nde 12 yıldır faaliyet gösteren fırın işletmecisi Özkan Okatan, fırıncıların talebi üzerine 260 gram ekmeğin fiyatının 2,5 liraya çıkarılmasına tepki gösterdi.

İşletmenin girişine "Dikkat fırıncılar giremez" tabelası asan Okatan, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşın salgından dolayı sıkıntı yaşadığını dile getirdi.

Destek olmak için ekmeğe indirim yaptığını belirten Okatan, "Ben vatandaşa destek olmak için her zaman zamma karşı çıktım. Tüm fırıncılar bana tepki gösterdi. Böyle olunca da Serik'teki fırıncıların yer aldığı WhatsApp grubundan beni çıkardılar. Onları fırına almıyorum. Sonra da 260 gram ekmeğin fiyatı 2 liradan, 2,5 liraya çıkarıldı. Ben de 1,5 liraya düşürdüm. Biraz zarar ediyorum ama en azından halkımıza hizmet ediyorum." diye konuştu.

Antalya'da zam talep eden meslektaşlarına kızan fırıncı, ekmeği 1,5 liradan satışa sundu

Antalya'da zam talep eden meslektaşlarına kızan fırıncı, ekmeği 1,5 liradan satışa sundu

Antalya'da zam talep eden meslektaşlarına kızan fırıncı, ekmeği 1,5 liradan satışa sundu

Antalya'da zam talep eden meslektaşlarına kızan fırıncı, ekmeği 1,5 liradan satışa sundu

Antalya'da zam talep eden meslektaşlarına kızan fırıncı, ekmeği 1,5 liradan satışa sundu

Antalya'da zam talep eden meslektaşlarına kızan fırıncı, ekmeği 1,5 liradan satışa sundu

Antalya'da zam talep eden meslektaşlarına kızan fırıncı, ekmeği 1,5 liradan satışa sundu

Antalya'da zam talep eden meslektaşlarına kızan fırıncı, ekmeği 1,5 liradan satışa sundu
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
antalya

Antalya Namaz Vakitleri 15 Temmuz Perşembe

İmsak
04:02
Sabah
05:43
Öğle
13:08
İkindi
16:58
Akşam
20:24
Yatsı
21:57

Antalya Nöbetçi Eczaneler15 Temmuz Perşembe

Aygün Eczanesi
Muratpasa
Meltem Mert Eczanesi
Muratpasa
Sentez Eczanesi
Muratpasa
Termessos Eczanesi
Muratpasa
Turkuaz Eczanesi
Muratpasa
Yunus Emre Eczanesi
Muratpasa
Gül Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Mardin'de babasına ait 39 bin doları alıp il dışına kaçmak istediği iddia edilen genç kız yakalandı

Mardin'de babasına ait 39 bin doları alıp il dışına kaçmak istediği iddia edilen genç kız yakalandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Kars'ta görüntülemeye çalıştığı bozayı tarafından kovalanan kişi düşerek yaralandı

Kars'ta görüntülemeye çalıştığı bozayı tarafından kovalanan kişi düşerek yaralandı

Tunceli'de uzman çavuş trafik kazasında hayatını kaybetti

Tunceli'de uzman çavuş trafik kazasında hayatını kaybetti

Konya'da Büyükşen çiftinin 3 yıl önce öldürülmesine ilişkin 24 şüpheli gözaltına alındı

Konya'da Büyükşen çiftinin 3 yıl önce öldürülmesine ilişkin 24 şüpheli gözaltına alındı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.