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Antalya'daki "afet tatbikatı" gerçeğini aratmadı

07.07.2021 12:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tatbikatta, senaryo gereği, Antalya Körfezi açıklarında meydana gelen 6,6 şiddetindeki deprem sonrası yaşananlara başarıyla müdahale edildi

Antalya'da, Afet Yönetimi Karar Destek Sistemini (AYDES) aktif kullanmak amacıyla bölgesel saha tatbikatı gerçekleştirildi.

Uluslararası Ormancılık Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Lojistik Deposunda düzenlenen tatbikata, AFAD, itfaiye ve 112 acil servis ekipleri başta olmak üzere ilgili kurumlardan ekipler katıldı.

Tatbikatta, senaryo gereği, Antalya Körfezi açıklarında meydana gelen 6,6 şiddetindeki deprem sonrası yaşananlara müdahale edildi.

Binalarda kalan vatandaşların tahliyesinin yapıldığı tatbikatta, suda boğulma tehlikesi geçirenler ile araçta sıkışan bir vatandaş ekiplerin zamanında müdahalesiyle kurtarıldı.

Yangın çıkan binada mahsur kalan bir kişi ise halat sistemiyle bulunduğu yerden indirildi.

Tatbikatı izleyen Vali Ersin Yazıcı, gazetecilere, kaçınılmaz olan afetlere her zaman hazırlıklı olunması gerektiğini söyledi.

Tatbikatla afetlere hazırlık konusunda duyarlılık oluşturmayı amaçladıklarını vurgulayan Yazıcı, "Afete ne kadar hazırlıklıysak afetten en az hasarla çıkma ihtimalimiz o oranda yüksek olacaktır. Çünkü şunu biliyoruz ki, afet kaçınılmazdır. Ama bizim alacağımız tedbirler, alacağımız önlemler, afetin zararlarını minimize edecektir. Bunu da bizler yapacağız. Hızlı olduğumuzda, iyi koordine olduğumuzda afetin sonuçlarını minimize edebiliriz." diye konuştu.

Yazıcı, tatbikatı başarıyla gerçekleştiren ekiplere teşekkür etti.

Antalya'daki "afet tatbikatı" gerçeğini aratmadı

- Tatbikatta, senaryo gereği, Antalya Körfezi açıklarında meydana gelen 6,6 şiddetindeki deprem sonrası yaşananlara başarıyla müdahale edildi

Antalya'daki "afet tatbikatı" gerçeğini aratmadı

Antalya'daki "afet tatbikatı" gerçeğini aratmadı

Antalya'daki "afet tatbikatı" gerçeğini aratmadı

Antalya'daki "afet tatbikatı" gerçeğini aratmadı

Antalya'daki "afet tatbikatı" gerçeğini aratmadı

Antalya'daki "afet tatbikatı" gerçeğini aratmadı

Antalya'daki "afet tatbikatı" gerçeğini aratmadı

Antalya'daki "afet tatbikatı" gerçeğini aratmadı

Antalya'daki "afet tatbikatı" gerçeğini aratmadı

Antalya'daki "afet tatbikatı" gerçeğini aratmadı
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