Antalyaspor, 3 futbolcuyla profesyonel sözleşme imzaladı

Fraport TAV Antalyaspor, altyapıdan yetişen 17 yaşındaki Mevlüt Han Ekelik, Mustafa Erdilman ve Ege Bilsel ile profesyonel sözleşme yaptı.

Kulübün Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza töreniyle 3 futbolcu, beşer yıllık sözleşmeye imza attı.

Antalyaspor Yönetim Kurulu Üyesi Sezgin Özer, altyapıdan gelen futbolcuların aidiyet duygusunun yüksek olduğunu söyledi.

Trabzonspor'u yendikleri karşılaşmada altyapıdan gelen 4 futbolcunun görev aldığını hatırlatan Özer, bu nedenle genç futbolculara önem verdiklerini kaydetti.

Özer, profesyonel sözleşme imzaladıkları futbolcuların Antalyaspor'a uzun süreler hizmet vereceğini bildirdi.

Orta saha oyuncusu Mustafa Erdilman da doğduğu ve yetiştiği kentin kulübüyle imza attığı için mutlu olduğunu söyledi.

Antalyaspor'da 11 yıldır forma giydiğini anlatan Erdilman, "Profesyonelliğe ilk adımları burada atmak onur verici. Bana güvenen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Orta saha oyuncusu Mevlüt Han Ekelik ise kulüpte başarılı ve kalıcı olmak istediğini dile getirdi.

Sol kanatta görev yapan Ege Bilsel ise kulüp için elinden gelen mücadeleyi vereceğini kaydetti.