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Antalyaspor-Alanyaspor maçının ardından

27.11.2021 16:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk: "Bu kadar rahat bir galibiyet, 3-0'lık skoru beklemiyorduk" - Alanyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz: "Beşiktaş karşılaşmasından sonra böyle bir maçı kaybetmek bizi üzdü"

Süper Lig'in 14. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u 3-0 yenen Fraport TAV Antalyaspor'un teknik sorumlusu Alfons Groenendijk, rahat bir galibiyetle haftayı üç puanla kapattıklarını söyledi.

Groenendijk, Antalya Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, bugünkü skordan ve takımın performansından memnun olduğunu vurguladı.

Çok çalışmanın karşılığını sonunda aldıklarını ifade eden Groenendijk, Alanyaspor galibiyetinin kendilerini ligde daha iyi sonuçlara taşıyacağını dile getirdi.

Groenendijk, daha istekli ve başarıya odaklanarak önlerindeki maçlara bakacaklarını belirterek, "Bizim için çok iyi maç oldu. Haftayı üç puanla kapatıyoruz. Bu kadar rahat bir galibiyet, 3-0'lık skoru beklemiyorduk. Bu derbi maça çok iyi hazırlandık. İstediğimi üç puanı aldık." dedi.

Karşılaşmadaki ilk golü atan Bünyamin Balcı'nın bir hafta önceki hatasından dolayı eleştirilirken "maçı koparan adam" konumuna geldiğine değinen Groenendijk, genç oyuncularından Türk futbolunun değerlerinden biri olarak övgüyle bahsetti.

- "Futbolda bunlar var"

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz da mağlup duruma düşüp 10 kişi de kalınca işlerinin daha zorlaştığını söyledi.

Antalyaspor'u tebrik eden Korkmaz, "Beşiktaş karşılaşmasından sonra böyle bir maçı kaybetmek bizi üzdü. Futbolda bunlar var. Aslında bu maça da antrenman olarak da çok iyi hazırlanmıştık." diye konuştu.

Korkmaz, bir gazetecinin, bazı Antalyaspor taraftarının tribünden kendisine yönelik tepkisini hatırlatması üzerine, "Oynayan bütün genç oyuncuları benim zamanımda çıktı. 'Ben çıkardım' diyebilirim ekibimle beraber. Onlardan 4-5'i de oynuyor. Nedenini ben de anlamış değilim." ifadesini kullandı.

Antalyaspor-Alanyaspor maçının ardından

- Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk: "Bu kadar rahat bir galibiyet, 3-0'lık skoru beklemiyorduk" - Alanyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz: "Beşiktaş karşılaşmasından sonra böyle bir maçı kaybetmek bizi üzdü"

Fraport TAV Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor

Fraport TAV Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor

Fraport TAV Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor

Fraport TAV Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor

Fraport TAV Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor

Fraport TAV Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor

Fraport TAV Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor

Fraport TAV Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor

Fraport TAV Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor

Fraport TAV Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor

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