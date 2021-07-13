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Antalyaspor, Deni Milosevic ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

13.07.2021 09:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalyaspor, Deni Milosevic ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, sezonu İttifak Holding Konyaspor'da tamamlayan Deni Milosevic'i kadrosuna kattı.

Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan transfer duyurusunda, "Kulübümüz Deni Milosevic ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Futbolcumuza hoş geldin der, kırmızı-beyaz armamız altında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Açıklama ile paylaşılan ve Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin sözlerinin yer aldığı videoda ise Milosevic, "Şimdi yeni şeyler söylemek için buradayım. Biz Antalyaspor." dedi.

Antalyaspor, Deni Milosevic ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Antalyaspor, Deni Milosevic ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Antalyaspor, Deni Milosevic ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Antalyaspor, Deni Milosevic ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Antalyaspor, Deni Milosevic ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Antalyaspor, Deni Milosevic ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Antalyaspor, Deni Milosevic ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Antalyaspor, Deni Milosevic ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Antalyaspor, Deni Milosevic ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Antalyaspor, Deni Milosevic ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Antalyaspor, Deni Milosevic ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Antalyaspor, Deni Milosevic ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
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Anahtar Kelimeler:
transfer

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