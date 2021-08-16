Antalyaspor-Göztepe maçının ardından

Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun ilk haftasında konuk ettiği Göztepe ile 1-1 berabere kalan Fraport TAV Antalyaspor'un teknik direktörü Ersun Yanal, öne geçtikleri karşılaşmayı takımdaki dağınıklık yüzünden neredeyse kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kaldıklarını söyledi.

Yanal, Antalya Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kartlar nedeniyle erken değişiklikler yapmak zorunda kaldıklarını, bu nedenle oyunda istedikleri etkiyi gösteremediklerini belirtti.

Yanal, Göztepe karşısında daha etkili oynayabileceklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Son dakikada gelen golle berabere kaldık. Oyunun kart kısmında çok basit görülen iki kart bizi oldukça oyundan düşürdü. Yeni oyuncuların Türkiye ligini tanıması ve burada oynanan oyunu bilmeleri açısından da bu erken değişiklik maalesef, bizim isteğimiz oyuna karşılık vermedi. Oyunun başındayız. Beş yeni oyuncuyla başladık. Daha yüksek tempoda, daha disiplinli, daha ne yaptığını bilen bir takımız aslında. Bu dağınıklık son dakikada neredeyse maçı kaybettiriyordu. Daha iyi bir takım olacağımızı düşünüyorum. Oyuncuların performansının çok daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki haftalarda bunu ortaya koyacağımız günler gelecektir."

- Karaman: "O armayı gururla taşımaları beni mutlu etti"

Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman ise ilk yarının orta saha mücadelesi şeklinde geçtiğini belirtti.

İlk yarıda Antalyaspor'un penaltıdan kazandığı golle soyunma odasına 1-0 yenik girdiklerini anlatan Karaman, "İkinci yarıda futbol doğrularını yapan, savunmada ve hücumda her türlü varyasyonları yapan bir Göztepe takımı vardı." dedi.

Karaman, sahada verilen mücadele ve direncin karşılığını son dakikada attıkları golle aldıklarını vurguladı.

Maçın son uzatma dakikalarında attıkları beraberlik golünden sonra çok tartışılacak bir pozisyonun da olduğuna işaret eden Karaman, şöyle devam etti:

"Şimdi o konuya girmeyeceğim çünkü kıyamıyorum. Keşkeleri biraz daha fazla söylüyorum ama eminim ki futbol yorumcuları pozisyonu daha net değerlendireceklerdir. Evet biten sonuca göre baktığınız zaman maçın 90'ıncı dakikasından sonra atılan golle alınan bir puan sevindirici olabilir ama bizim hanemize yazılan üç puan da olabilirdi. Her şeye rağmen oyuncularımın ilk oynadıkları 90 dakikada rakibe teslim olmadan, gayretli, istekli mücadeleleri, o armayı gururla taşımaları beni mutlu etti. Oyuncularıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum."

Karaman, tribündeki taraftarın futbolcular için söylediklerine dikkat etmesini de istedi.