Antalyaspor-Konyaspor maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında konuk ettiği Arabam.com Konyaspor ile 1-1 berabere kalan Fraport TAV Antalyaspor'un teknik sorumlusu Alfons Groenendijk, maçta son dakikada yedikleri golle üç puan kazanabilme avantajını yakalayamadıklarını söyledi.

Groenendijk, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında son dakikaya kadar 1-0 önde götürdükleri mücadelede hayal kırıklığı yaşadıklarını ifade etti.

Oyuncuların mücadelesinden memnun olduğunu anlatan Groenendijk, "Elimizden son anda kaçan bir üç puan var. Oyuncularımız her şeyi verdi. Üç puanı hak ettiklerini düşünüyorum. Çok savaştık, çok çalıştık. Oyuncu grubu çok iyi mücadele sergiledi. İlk 11'de birçok değişiklik yaptık. Onlardan da yeterince verim aldığımızı düşünüyorum." diye konuştu.

Groenendijk, Konyaspor karşılaşmasını "öne doğru atılan adım" olarak nitelendirerek şunları söyledi:

"Çünkü çok tehlikeli bir rakibe karşı, az gol yiyen ve iyi savunma yapan bir rakibe karşı 1-0 öne geçtik. Bundan sonra yapılması gereken, 1-0'dan sonra ayağımıza gelen fırsatları değerlendirip fişi çekmekti. Maalesef bunu başaramadık. Maçtan yine olumlu düşüncelerle ayrılıyoruz. Süregelen kötü performans serisinden çıkıp belki bir puan aldık. Bunu olumlu olarak görebiliriz. Üç puanı arzuluyorduk, ancak bir puan son mağlubiyetlerden sonra bizim için adım niteliğinde. Önümüzde Alanyaspor maçı var. Bizim için çok önemli bir maç. Bu şekilde oynamaya devam edebilirsek bu kötü giden seriyi bozmaya yakınız. Yakında galibiyetler gelecektir."