Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, Burdur kampında yeni sezon hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre kırmızı-beyazlılar, koşu çalışmasının ardından eğitsel oyun oynadı.
Akdeniz ekibi, antrenmanın son kısmında futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde taktik çalışması gerçekleştirdi.
İdmanın ardından Antalyaspor teknik ve destek ekibi ile Burdur'da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Medipol Başakşehir'in teknik ve destek ekibi maç yaptı.
Antalyaspor'da yeni sezon hazırlıkları
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