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Antalyaspor'da yeni sezon hazırlıkları

09.07.2022 16:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalyaspor'da yeni sezon hazırlıkları

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, Burdur kampında yeni sezon hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre kırmızı-beyazlılar, koşu çalışmasının ardından eğitsel oyun oynadı.

Akdeniz ekibi, antrenmanın son kısmında futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde taktik çalışması gerçekleştirdi.

İdmanın ardından Antalyaspor teknik ve destek ekibi ile Burdur'da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Medipol Başakşehir'in teknik ve destek ekibi maç yaptı.

Antalyaspor'da yeni sezon hazırlıkları

Antalyaspor'da yeni sezon hazırlıkları

Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig futbol medipol başakşehir

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