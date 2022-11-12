Anthony Nwakaeme geri dönüyor! Kimse beklemiyordu... Yeni adresi herkesi şaşırttı

Süper Lig'e şampiyonluk parolasıyla başlayan ancak alınan kötü sonuçların ardından Valerien Ismael ile yollarını ayırarak takımın başına tecrübeli çalıştırıcı Şenol Güneş'i getiren Beşiktaş, ara transfer dönemi için kolları şimdiden sıvadı.
Ara transferde eksik bölgelere yapılacak takviyelerle ligin ikinci yarısına daha iddialı başlamak isteyen Siyah-Beyazlı yönetimin listesine flaş bir ismi aldığı iddia edildi.
Siyah-Beyazlılar, sezon başında Trabzonspor'dan olaylı bir şekilde ayrılarak Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Fahya'ya transfer olan ancak burada mutlu olmayan Anthony Nwakaeme'yi gündemine aldığı öğrenildi.
Şenol Güneş'in talimatı sonrasında ara transfer döneminde kanat transferi için girişimlere başlayan Kara Kartal'da Nwakaeme listenin ilk sırasına yazılırken, yönetimin Suudi kulübüne tecrübeli futbolcu için kiralama teklifinde bulunacağı öğrenildi.
Bu sezon Al Fayha ile 7 maça çıkan Nwakaeme bu karşılaşmalarda 3 gole imza attı. 33 yaşındaki Nijeryalı futbolcunun kulübü ile olan sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.
Nwakaeme Suudi takımı Al-Fayha ile bu sezon 7 maçta süre alıp 3 gole kaydetti. 33 yaşındaki oyuncunun takımı ile 2024'e kadar kontratı var.