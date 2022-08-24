Anthony Nwakaeme transferi noktalandı! Sağlık kontrollerinden geçiyor...

Galatasaray'da Anthony Nwakaeme transferi noktalandı. Yıldız oyuncuyla görüşme yapan fakat maaş konusunda bir türlü el sıkışamayan sarı-kırmızılı yönetim, Nwakaeme'yi Arap takımına kaptırdı.

SAĞLIK KONTROLLERİNDEN GEÇMEYE GİDİYOR

Bir arap takımıyla anlaştığı iddia edilen Nwakaeme'nin yıllık 3 milyon Euro'dan 2 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi. Trabzonspor'un 2.2 milyon Euro'luk teklifini düşük bulduğu için reddeden yıldız oyuncu böylece maaşına iyileştirme yaparak emeline ulaştı.

GALATASARAY MAÇINI İZLEMİŞTİ

Galatasaray'ın transfer gündeminde olan Nwakaeme, İstanbul'da bir otelde arkadaşıyla Ümraniyespor- Galatasaray karşılaşmasını izlerken görüntülenmişti.