Anthony Nwakaeme transferi noktalandı! Sağlık kontrollerinden geçiyor...

Galatasaray'da Anthony Nwakaeme transferi noktalandı. Yıldız oyuncuyla görüşme yapan fakat maaş konusunda bir türlü el sıkışamayan sarı-kırmızılı yönetim, Nwakaeme'yi Arap takımına kaptırdı.
Bir arap takımıyla anlaştığı iddia edilen Nwakaeme'nin yıllık 3 milyon Euro'dan 2 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi. Trabzonspor'un 2.2 milyon Euro'luk teklifini düşük bulduğu için reddeden yıldız oyuncu böylece maaşına iyileştirme yaparak emeline ulaştı.
Galatasaray'ın transfer gündeminde olan Nwakaeme, İstanbul'da bir otelde arkadaşıyla Ümraniyespor- Galatasaray karşılaşmasını izlerken görüntülenmişti.
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