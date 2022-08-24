SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Anthony Nwakaeme transferi noktalandı! Sağlık kontrollerinden geçiyor...

Anthony Nwakaeme transferi noktalandı! Sağlık kontrollerinden geçiyor...

24.08.2022 08:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor'dan maaş sorunu nedeniyle ayrılan ve adı Galatasaray ile anılan Anthony Nwakaeme'nin transferi bitti. Bir Arap kulübüyle 3 milyon Euro maaş karşılığında anlaşma sağlandığı iddia edilen Nwakaeme'nin uçakta olduğu ve sağlık kontrollerinden geçmek için yola çıktığı öğrenildi.

Galatasaray'da Anthony Nwakaeme transferi noktalandı. Yıldız oyuncuyla görüşme yapan fakat maaş konusunda bir türlü el sıkışamayan sarı-kırmızılı yönetim, Nwakaeme'yi Arap takımına kaptırdı.

SAĞLIK KONTROLLERİNDEN GEÇMEYE GİDİYOR

3513871_214a9fb11a6cb98a9b1bdf5ca0f7ed4a_640x640

Bir arap takımıyla anlaştığı iddia edilen Nwakaeme'nin yıllık 3 milyon Euro'dan 2 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi. Trabzonspor'un 2.2 milyon Euro'luk teklifini düşük bulduğu için reddeden yıldız oyuncu böylece maaşına iyileştirme yaparak emeline ulaştı.

GALATASARAY MAÇINI İZLEMİŞTİ

6301c30f66a97c090242133b

Galatasaray'ın transfer gündeminde olan Nwakaeme, İstanbul'da bir otelde arkadaşıyla Ümraniyespor- Galatasaray karşılaşmasını izlerken görüntülenmişti.

NWAKAEME FOTOĞRAFLARI

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor galatasaray nwakaeme
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: Benzinin ardından motorine yeniden zam geliyor! Litresi 26 lirayı da aşacak…

Son dakika: Benzinin ardından motorine yeniden zam geliyor! Litresi 26 lirayı da aşacak…

İlyas Salman'ın Civan Canova'nın ardından yaptığı paylaşım tartışma yarattı

İlyas Salman'ın Civan Canova'nın ardından yaptığı paylaşım tartışma yarattı

Gol atmaya gitmişti hoca oldu! Burak Yılmaz antrenmana bile çıktı

Gol atmaya gitmişti hoca oldu! Burak Yılmaz antrenmana bile çıktı

Fenerbahçe'de Attila Szalai için yine teklif geldi!

Fenerbahçe'de Attila Szalai için yine teklif geldi!

Bir Türk kulübünün de bulunduğu 20 takıma soruşturma başlatıldı

Bir Türk kulübünün de bulunduğu 20 takıma soruşturma başlatıldı

Pedro Neto için ilginç transfer iddiası! Sevgilisi araya girdi

Pedro Neto için ilginç transfer iddiası! Sevgilisi araya girdi

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Öpme bahanesiyle yaklaştı! Kulağını kopartıp yedi

Öpme bahanesiyle yaklaştı! Kulağını kopartıp yedi

Aşure yemeden önce bir kez daha düşünün

Aşure yemeden önce bir kez daha düşünün

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Aile su parkına g-string ile gitti! Tepkilerin odağına yerleşti

Aile su parkına g-string ile gitti! Tepkilerin odağına yerleşti

“Eşcinsel olduğumu anladım, kocamı ve evimi terk ettim”

“Eşcinsel olduğumu anladım, kocamı ve evimi terk ettim”

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.