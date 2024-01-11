Ara transferde Fenerbahçe'nin önünde durulmuyor! Bonucci'nin ardından, Krunic... Bu transferi de Dzeko bitirdi, geliş tarihi bile belli oldu

Fenerbahçe, kış transfer döneminde orta saha takviyesi için uzun süredir peşinde olduğu Milanlı Rade Krunic ile görüşmelerini sonlandırarak mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertli ekip, 30 yaşındaki Bosna-Hersekli yıldız için Milan'a 5 milyon euro artı bonuslar içeren bir teklif sundu. Milan'ın bu teklifi kabul ettiği bildirilirken transferin kısa sürede resmi olarak açıklanması bekleniyor.

