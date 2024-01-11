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  4. Ara transferde Fenerbahçe'nin önünde durulmuyor! Bonucci'nin ardından, Krunic... Bu transferi de Dzeko bitirdi, geliş tarihi bile belli oldu

Ara transferde Fenerbahçe'nin önünde durulmuyor! Bonucci'nin ardından, Krunic... Bu transferi de Dzeko bitirdi, geliş tarihi bile belli oldu

11.01.2024 15:35 | Son Güncelleme:
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Leonardo Bonucci transferiyle taraftarını adeta mest eden Fenerbahçe, uzun süredir peşinde olduğu Rade Krunic transferinde mutlu sona ulaştı. Tecrübeli yıldızın geliş tarihi de belli olurken Milan cephesinden de konuyla alakalı bir açıklama geldi. İşte detaylar...

Edin Dzeko

Edin Dzeko

BOS Bosna Hersek
Yaş: 38 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe, kış transfer döneminde orta saha takviyesi için uzun süredir peşinde olduğu Milanlı Rade Krunic ile görüşmelerini sonlandırarak mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertli ekip, 30 yaşındaki Bosna-Hersekli yıldız için Milan'a 5 milyon euro artı bonuslar içeren bir teklif sundu. Milan'ın bu teklifi kabul ettiği bildirilirken transferin kısa sürede resmi olarak açıklanması bekleniyor.

Canlı Skor

GELİŞ TARİHİ BELLİ OLDU

GELİŞ TARİHİ BELLİ OLDU

Sarı-Lacivertliler'in anlaşmaya vardığı Rade Krunic ile senelik 3 milyon euro civarında bir sözleşme imzalaması bekleniyor. Oyuncu, sağlık kontrolü ve resmi imza için İstanbul'a davet edildi ve transferin cuma veya cumartesi günü açıklanması planlanıyor.

MILAN'DAN AÇIKLAMA

MILAN'DAN AÇIKLAMA

Milan CEO'su Giorgio Furlani, görüşmelerin büyük oranda tamamlanmasının ardından yaptığı açıklamada, "Rade Krunic'in Fenerbahçe'ye transferinde her şey yolunda gidiyor. Krunic'e bol şans diliyoruz. Umarım Fenerbahçe'de başarılı işler yapar." ifadelerini kullandı.

TRANSFERDE DZEKO ETKİSİ

TRANSFERDE DZEKO ETKİSİ

Fenerbahçe'nin sezon başında transfer ettiği Edin Dzeko'nun, Leandro Bonucci'nin ardından Rade Krunic'in transferinde etkili bir rol oynadığı ortaya çıktı. Bu sezon Milan formasıyla 14 resmi maça çıkan Krunic, henüz skor katkısı sağlayamamıştı.

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