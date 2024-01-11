Ara transferde Fenerbahçe'nin önünde durulmuyor! Bonucci'nin ardından, Krunic... Bu transferi de Dzeko bitirdi, geliş tarihi bile belli oldu

Fenerbahçe, kış transfer döneminde orta saha takviyesi için uzun süredir peşinde olduğu Milanlı Rade Krunic ile görüşmelerini sonlandırarak mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertli ekip, 30 yaşındaki Bosna-Hersekli yıldız için Milan'a 5 milyon euro artı bonuslar içeren bir teklif sundu. Milan'ın bu teklifi kabul ettiği bildirilirken transferin kısa sürede resmi olarak açıklanması bekleniyor.
Sarı-Lacivertliler'in anlaşmaya vardığı Rade Krunic ile senelik 3 milyon euro civarında bir sözleşme imzalaması bekleniyor. Oyuncu, sağlık kontrolü ve resmi imza için İstanbul'a davet edildi ve transferin cuma veya cumartesi günü açıklanması planlanıyor.
Milan CEO'su Giorgio Furlani, görüşmelerin büyük oranda tamamlanmasının ardından yaptığı açıklamada, "Rade Krunic'in Fenerbahçe'ye transferinde her şey yolunda gidiyor. Krunic'e bol şans diliyoruz. Umarım Fenerbahçe'de başarılı işler yapar." ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe'nin sezon başında transfer ettiği Edin Dzeko'nun, Leandro Bonucci'nin ardından Rade Krunic'in transferinde etkili bir rol oynadığı ortaya çıktı. Bu sezon Milan formasıyla 14 resmi maça çıkan Krunic, henüz skor katkısı sağlayamamıştı.