SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Araplar çıldırdı! Fenerbahçe'nin yıldızı Enner Valencia için resmi teklif geldi... Ronaldo'ya rakip oluyor

Araplar çıldırdı! Fenerbahçe'nin yıldızı Enner Valencia için resmi teklif geldi... Ronaldo'ya rakip oluyor

23.01.2023 16:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe ilk hamlesini Adana Demirspor'dan kadrosuna kattığı Samet Akaydın ile yaparken, kadrodan ayrılması gündemde olan isimler için de çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Sarı-Lacivertliler'de performansıyla birçok kulübün dikkatini çeken Enner Valencia için resmi hamle geldi. İşte detaylar...

Enner Valencia

Enner Valencia

EKV Ekvador
Yaş: 34 / Pozisyon Forvet
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Süper Lig'de bu sezon Jorge Jesus ile şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Fenerbahçe, 12 Ocak'ta başlayan ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeye devam ederken, ilk hamlesini Adana Demirspor'dan 3.7 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında 28 yaşındaki savunmacı Samet Akaydın'ı kadrosuna katmıştı.

ENNER VALENCIA... 

Birçok isimle de temaslarını sürdüren Sarı-Lacivertliler PSV'den kiralık olarak kadroya katılan Bruma'nın bonservisini de alırken kadroya katılacak isimlerin yanı sıra kadrodan gönderilecek isimler de merak konusu olurken, gerek Dünya Kupası'nda gerekse ligdeki performansıyla tüm dünyanın dikkatini çekmeyi başaran Enner Valencia en çok talibi olan isim olarak göze çarpıyor.

27 MAÇTA 18 GOL 

27 MAÇTA 18 GOL 

Süper Lig'de kariyerinin en iyi dönemlerinden birini geçiren 33 yaşındaki futbolcu, ligdeki Gaziantep maçının ardından kupadaki Rizespor mücadelesinde de son dakikalarda ağları sarsarak galibiyeti getiren isim olurken, bu sezon 27. resmi maçında 18. golünü kaydederek alkış toplamıştı.

TALİPLERİ ARTIYOR 

TALİPLERİ ARTIYOR 

Tecrübeli yıldız, bu performansıyla birçok kulübü peşine takarken, hem Fenerbahçe'ye şampiyonluğu getirmek hem de kariyerinde 2. kez gol kralı olmayı hedefliyor. Valencia, 2013-14 sezonunda 18 kez ağları sarsarak Meksika Ligi’nin en golcü oyuncusu olmuştu. Ekvadorlu futbolcunun şu anda Süper Lig’de 15 sayısı bulunuyor ve en yakın rakiplerinin 5 gol önünde krallık yarışında zirvede.

RONALDO'YA RAKİP OLACAK 

RONALDO'YA RAKİP OLACAK 

Fenerbahçe'nin kapısını yıldız futbolcu için birçok kulüp çalmaya devam ederken, son iddia çok konuşulacak türden... Takvim'in haberine göre; son olarak Suudi Arabistan kulübü Al Hilal'in Valencia için girişimde bulunduğu öğrenildi. Bu transferin gerçekleşmesi durumunda yıldız isim Al Nassr'a transferiyle büyük ses getiren Ronaldo'ya rakip olacak.

RESMİ TEKLİF İLETİLDİ 

RESMİ TEKLİF İLETİLDİ 

Suudi Arabistan'da ay sonunda bitecek olan transfer sezonu için kulüpler ellerini çabuk tutmak isterken, Al Hilal'li temsilcilerin Enner Valencia'nın menajeri ile görüşerek teklifini ilettiği, Valencia'nın menajerinin de Fenerbahçeli kurmaylarla masaya oturacağı belirtiliyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
transfer Enner Valencia son dakika fenerbahçe Süper Lig sezon süper li kulübün

En Çok Okunan Haberler

‘Müjdeli haberler var’ Çok yaklaştı geliyor…

‘Müjdeli haberler var’ Çok yaklaştı geliyor…

'Annem karne hediyesi et aldı' iddiasına peş peşe açıklamalar

'Annem karne hediyesi et aldı' iddiasına peş peşe açıklamalar

Fenerbahçe'de istenmediler, yeni takımlarında şov yapıyorlar!

Fenerbahçe'de istenmediler, yeni takımlarında şov yapıyorlar!

Kupada derbi sürprizi! F.Bahçe ve G.Saray...

Kupada derbi sürprizi! F.Bahçe ve G.Saray...

Galatasaray bitiriyor derken, Fenerbahçe devreye girdi!

Galatasaray bitiriyor derken, Fenerbahçe devreye girdi!

Galatasaray bombaları bir bir patlatacak!

Galatasaray bombaları bir bir patlatacak!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Puma spor ayakkabıda 540 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Puma spor ayakkabıda 540 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Yüksek ses kalitesi, şık tasarım! Philips kulaklıktaki 200 TL'lik indirimi kaçırmayın

Yüksek ses kalitesi, şık tasarım! Philips kulaklıktaki 200 TL'lik indirimi kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.