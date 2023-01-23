Araplar çıldırdı! Fenerbahçe'nin yıldızı Enner Valencia için resmi teklif geldi... Ronaldo'ya rakip oluyor

Süper Lig'de bu sezon Jorge Jesus ile şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Fenerbahçe, 12 Ocak'ta başlayan ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeye devam ederken, ilk hamlesini Adana Demirspor'dan 3.7 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında 28 yaşındaki savunmacı Samet Akaydın'ı kadrosuna katmıştı.
Birçok isimle de temaslarını sürdüren Sarı-Lacivertliler PSV'den kiralık olarak kadroya katılan Bruma'nın bonservisini de alırken kadroya katılacak isimlerin yanı sıra kadrodan gönderilecek isimler de merak konusu olurken, gerek Dünya Kupası'nda gerekse ligdeki performansıyla tüm dünyanın dikkatini çekmeyi başaran Enner Valencia en çok talibi olan isim olarak göze çarpıyor.
Süper Lig'de kariyerinin en iyi dönemlerinden birini geçiren 33 yaşındaki futbolcu, ligdeki Gaziantep maçının ardından kupadaki Rizespor mücadelesinde de son dakikalarda ağları sarsarak galibiyeti getiren isim olurken, bu sezon 27. resmi maçında 18. golünü kaydederek alkış toplamıştı.
Tecrübeli yıldız, bu performansıyla birçok kulübü peşine takarken, hem Fenerbahçe'ye şampiyonluğu getirmek hem de kariyerinde 2. kez gol kralı olmayı hedefliyor. Valencia, 2013-14 sezonunda 18 kez ağları sarsarak Meksika Ligi’nin en golcü oyuncusu olmuştu. Ekvadorlu futbolcunun şu anda Süper Lig’de 15 sayısı bulunuyor ve en yakın rakiplerinin 5 gol önünde krallık yarışında zirvede.
Fenerbahçe'nin kapısını yıldız futbolcu için birçok kulüp çalmaya devam ederken, son iddia çok konuşulacak türden... Takvim'in haberine göre; son olarak Suudi Arabistan kulübü Al Hilal'in Valencia için girişimde bulunduğu öğrenildi. Bu transferin gerçekleşmesi durumunda yıldız isim Al Nassr'a transferiyle büyük ses getiren Ronaldo'ya rakip olacak.
Suudi Arabistan'da ay sonunda bitecek olan transfer sezonu için kulüpler ellerini çabuk tutmak isterken, Al Hilal'li temsilcilerin Enner Valencia'nın menajeri ile görüşerek teklifini ilettiği, Valencia'nın menajerinin de Fenerbahçeli kurmaylarla masaya oturacağı belirtiliyor.