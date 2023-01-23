Araplar çıldırdı! Fenerbahçe'nin yıldızı Enner Valencia için resmi teklif geldi... Ronaldo'ya rakip oluyor

TALİPLERİ ARTIYOR

Tecrübeli yıldız, bu performansıyla birçok kulübü peşine takarken, hem Fenerbahçe'ye şampiyonluğu getirmek hem de kariyerinde 2. kez gol kralı olmayı hedefliyor. Valencia, 2013-14 sezonunda 18 kez ağları sarsarak Meksika Ligi’nin en golcü oyuncusu olmuştu. Ekvadorlu futbolcunun şu anda Süper Lig’de 15 sayısı bulunuyor ve en yakın rakiplerinin 5 gol önünde krallık yarışında zirvede.