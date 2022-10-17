Arda Güler'den izleyenleri duygulandıran hareket! Maç öncesi polis memuruna sıkı sıkıya sarıldı! Gerçek sonradan ortaya çıktı...

Arda Güler, Ankaragücü-Fenerbahçe maçı öncesi polis olan teyzesiyle hasret giderdi. Fenerbahçe'nin ısınma yaptığı esnada saha kenarına gelen Arda, polis olan teyzesiyle uzun uzun sarıldı. Kameralara yansıyan o an sosyal medyada büyük beğeni topladı.

TRİBÜNLER ALKIŞLADI

Arda ile polis olan teyzesinin sarıldığı sıralarda Ankaragücü taraftarı yoğun alkışla destek verdi. Duygusal anlar yaşayan ikili sonrasında tribünlere dönerek teşekkür etti. Ankaralı olan Arda Güler'in tüm akrabalarının Ankara'da bulunması sebebiyle, Ankaragücü maçı onun için duygusal bir karşılaşma olarak öne çıkıyor.

(Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır)