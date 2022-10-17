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Arda Güler'den izleyenleri duygulandıran hareket! Maç öncesi polis memuruna sıkı sıkıya sarıldı! Gerçek sonradan ortaya çıktı...

17.10.2022 19:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankaragücü-Fenerbahçe maçı öncesi Arda Güler ile kadın polis memuru arasında yaşanan olay herkesin beğenisini topladı. Sarı-lacivertlilerin ısıma yaptığı esnada takımdan ayrılıp polise doğru koşan Arda, polis memuruyla hasret giderdi. Gerçek kısa süre sonra ortaya çıktı. Arda'nın sarıldığı polisin teyzesi olduğu ve uzun süredir görüşemedikleri öğrenildi.

Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 17 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Arda Güler, Ankaragücü-Fenerbahçe maçı öncesi polis olan teyzesiyle hasret giderdi. Fenerbahçe'nin ısınma yaptığı esnada saha kenarına gelen Arda, polis olan teyzesiyle uzun uzun sarıldı. Kameralara yansıyan o an sosyal medyada büyük beğeni topladı.

TRİBÜNLER ALKIŞLADI

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Arda ile polis olan teyzesinin sarıldığı sıralarda Ankaragücü taraftarı yoğun alkışla destek verdi. Duygusal anlar yaşayan ikili sonrasında tribünlere dönerek teşekkür etti. Ankaralı olan Arda Güler'in tüm akrabalarının Ankara'da bulunması sebebiyle, Ankaragücü maçı onun için duygusal bir karşılaşma olarak öne çıkıyor.

(Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır)

İŞTE O ANLAR

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