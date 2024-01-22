Arda Güler'den olay yaratan hareket! İspanyol devi Real Madrid, genç oyuncunun savunmasını bile isteyebilir...

Arda Güler sinirlerine hakim olamadı! Son oynanan Almeria maçında da forma giyemeyen Arda Güler'in sabrı tükendi ve Ancelotti'ye hiç beklenemeyecek cinsten bir tepki gösterdi.

REAL MADRID 90+9'DA KAZANDI

İspanya LaLiga'da Real Madrid, sahasında lig sonuncusu Almeria'yı 3-2 mağlup etti. Real Madrid'de galibiyeti getiren gol 90+9'da geldi. Maçta 2-0 geriye düşen Real Madrid'de yedek oyuncular bu sebeple forma şansı bulamadı. Arda Güler yine de Ancelotti'ye çok sinirlendi.

YELEĞİ FIRLATTI ATTI

Maçın son anlarında gelen galibiyete rağmen morali bir hayli bozuk olan Arda Güler, oyuna giremeyeceğini öğrendiği an ısınma yeleğini yere fırlatarak soyunma odasına gitti. Bu olay İspanyol taraftarların yoğun tepkisini çekti.

REAL MADRID SAVUNMASINI İSTEYEBİLİR

Geçmiş dönemde aynı hareketi Benzema'nın yapması üzerine İspanyol devi Real Madrid, Fransız oyuncunun savunmasını istemiş ve idari para cezası vermişti. Bu tarz konularda çok katı kuralları olan Real Madrid'in ne tepki vereceği henüz bilinmiyor.

