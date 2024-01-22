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  4. Arda Güler'den olay yaratan hareket! İspanyol devi Real Madrid, genç oyuncunun savunmasını bile isteyebilir...

Arda Güler'den olay yaratan hareket! İspanyol devi Real Madrid, genç oyuncunun savunmasını bile isteyebilir...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
22.01.2024 13:52 | Son Güncelleme:
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Real Madrid kariyeri istediği gibi ilerlemeyen Arda Güler'den olay yaratacak bir hamle geldi. Son oynanan maçta da forma giyemeyen Arda Güler, kendisinin oyuna alınmayacağını öğrenince ısınma yeleğini yere fırlatarak soyunma odasına gitti. Bu olay İspanyol taraftarların tepkisini çekti.

Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 19 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Arda Güler sinirlerine hakim olamadı! Son oynanan Almeria maçında da forma giyemeyen Arda Güler'in sabrı tükendi ve Ancelotti'ye hiç beklenemeyecek cinsten bir tepki gösterdi.

REAL MADRID 90+9'DA KAZANDI

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İspanya LaLiga'da Real Madrid, sahasında lig sonuncusu Almeria'yı 3-2 mağlup etti. Real Madrid'de galibiyeti getiren gol 90+9'da geldi. Maçta 2-0 geriye düşen Real Madrid'de yedek oyuncular bu sebeple forma şansı bulamadı. Arda Güler yine de Ancelotti'ye çok sinirlendi.

YELEĞİ FIRLATTI ATTI

Maçın son anlarında gelen galibiyete rağmen morali bir hayli bozuk olan Arda Güler, oyuna giremeyeceğini öğrendiği an ısınma yeleğini yere fırlatarak soyunma odasına gitti. Bu olay İspanyol taraftarların yoğun tepkisini çekti.

REAL MADRID SAVUNMASINI İSTEYEBİLİR

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Geçmiş dönemde aynı hareketi Benzema'nın yapması üzerine İspanyol devi Real Madrid, Fransız oyuncunun savunmasını istemiş ve idari para cezası vermişti. Bu tarz konularda çok katı kuralları olan Real Madrid'in ne tepki vereceği henüz bilinmiyor.

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