Arda Güler'den şoke eden itiraf! ''Türk futbolunda yaşananları duyunca takımda benimle dalga geçiyorlar!"

Arda Güler, Candaş Tolga Işık'ın sunduğu Kafa Sports programında kendisine sorulan soruları yanıtladı.

TÜRK FUTBOLUNDA YAŞANAN SON 6 AY

"Çok üzücü. Bizim halkımız çok daha iyi şeyleri hak ediyor. Orada kötü şeyler olduğu zaman takımda benimle dalga geçiyorlar. Türk halkı mutlu olmayı hak ediyor. Başarılarla anılırsak ülkemiz için daha iyi olur."

"ALİ KOÇ'A KIRGINLIĞIM YOK"

Fenerbahçe Başkanı ile dargın olup olmadığı hakkında konuşan Arda; "Ali Koç'a karşı bir kırgınlığım yok. İlk gol attığımda da ilk arayanlardan biri oldu. Sakatlandığım dönemde de sürekli konuşuyorduk. Başkan, annemin birkaç sene önce olduğu bir ameliyatta bize çok yardımcı oldu. O yüzden Ali Koç, bizim ailemiz için özel bir isimdir."

"BABAM KOMİSYON ALMADI"

"Babamın transferden komisyon istemiş olması mümkün değil. Belki de insanlar bu profesyonel süreçlerin nasıl yürüdüğünü bilmiyorlar, böyle bir şey mümkün değil. Yakınımızdaki herkes Fenerbahçe ne kadar kazanabilirse o kadar kazansın diye uğraş verdiğimizi biliyor. O yüzden bu mümkün değil."

"SOYUNMA ODASINDA TÜRKÇE KÜFÜRLERİ DUYDUM"

"Avusturya maçından sonra Alaba'yla birlikte döndük. O da Avusturya'daydı. Çok fazla Türk'ün olduğu bir semtte büyümüş hatta Galatasaraylıymış. Arada şakalaşıyor benimle 'Sen Fenerbahçelisin ben Galatasaraylıyım.' diye. Rüdiger de Almanya'da olduğundan dolayı biraz Türkçe biliyor. Ben geldiğimde soyunma odasında Türkçe küfürleri duydum, herkes Türkçe küfürleri biliyor."

"GOL SEVİNCİN NE ANLAMA GELİYOR?"

"Tevekküle dayanıyor. Ben her şeyin Allah'tan geldiğine inanıyorum."

"KİMSEYE İSMİ İLE SESLENEMİYORUM"

"Kimseye ismi ile seslenemiyorum. Luka diyemiyorum, Toni diyemiyorum kaç yaşında adamlar. Ailemizden böyle gördük. Saygısızlık ediyormuşum gibi hissediyorum. Toni abi, Modric abi diyorum. Onlar da bana abi demeye başladı o yüzden."

