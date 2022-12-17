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  4. Arda Güler'e öyle bir takım teklif yaptı ki... Fenerbahçe sıcak bakıyor! Genç oyuncu yuvadan kanatlanıp uçuyor mu?

Arda Güler'e öyle bir takım teklif yaptı ki... Fenerbahçe sıcak bakıyor! Genç oyuncu yuvadan kanatlanıp uçuyor mu?

17.12.2022 09:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin çiçeği burnundaki yıldızı Arda Güler için her gün yeni bir transfer iddiası ortaya atılıyor. Avrupa futbolunun son yıllarda yetiştirdiği yetenekli genç oyuncular listesinde zirvede yer alan Arda'ya bu sebeple dünya devleri kafayı takmış durumda. Hollanda futbolunun lokomotifi konumunda bulunan Ajax'ın Fenerbahçe'den Arda'yı resmen istediği iddia edildi.

Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 17 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki yıldızı Arda Güler için son iddia Hollanda'dan geldi. Ajax kurmayları Arda Güler'in transferi için Fenerbahçe ile temas kurduğu ifade edildi. Arda'yı takıma katmayı çok isteyen Hollandalılar, sarı-lacivertlilerle görüşme bile yaptı.

BELLİ BİR MAÇ SAYISINI YAKALARSA 20 MİLYON EURO

BELLİ BİR MAÇ SAYISINI YAKALARSA 20 MİLYON EURO

Arda Güler'in sözleşmesinde yer alan maddeye göre, genç oyuncu bu sezon belli bir maç sınırına ulaşırsa bonservis bedeli 20 milyon Euro olacak. Aksi takdirde genç oyuncu 5 milyon Euro'ya yuvadan uçacak.

AJAX 20 MİLYON EURO'YA SICAK

AJAX 20 MİLYON EURO'YA SICAK

Ajax'ın 20 milyon Euro'ya bile sıcak baktığı ve Fenerbahçe ile görüşmelere başladığı iddia edildi. Genç oyuncunun da Ajax'a sıcak baktığı ve Fenerbahçe'nin bu transferi onaylaması durumunda imzaların atılabileceği ifade edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Arda Güler ajax fenerbahçe Demet Evgar yaşında hollandalı

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