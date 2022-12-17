Arda Güler'e öyle bir takım teklif yaptı ki... Fenerbahçe sıcak bakıyor! Genç oyuncu yuvadan kanatlanıp uçuyor mu?

AJAX 20 MİLYON EURO'YA SICAK

Ajax'ın 20 milyon Euro'ya bile sıcak baktığı ve Fenerbahçe ile görüşmelere başladığı iddia edildi. Genç oyuncunun da Ajax'a sıcak baktığı ve Fenerbahçe'nin bu transferi onaylaması durumunda imzaların atılabileceği ifade edildi.