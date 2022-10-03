Arda Güler'e takım arkadaşlarından uyarı geldi! ''Delinin biri...''

Süper Lig 'in 8. haftasında Beşiktaş sahasında ağırladığı Fenerbahçe ile golsüz berabere kaldı. Oyuncuların ısınma yaptığı sırada Arda Güler'in Beşiktaşlı taraftarları kırmayarak her biriyle teker teker fotoğraf çektirmesi sosyal medyada taraflı tarafsız herkesten alkış toplamıştı.

Siyah-beyazlı taraftarlar, Arda'nın kırmayıp herkesle teker teker fotoğraf çektirmesinin ardından hep birlikte genç oyuncuyu alkışladı. Arda'da alkışlara taraftarları selamlayarak karşılık verdi. Dostluk rüzgarının estiği anlar sosyal medyada gündem oldu.

ARDA GÜLER'E UYARI!

Arda'nın Beşiktaşlı taraftarlarla fotoğraf çekilmesinin ardından Fenerbahçeli futbolcuların genç oyuncuyu uyardığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Arda Güler’e, “Böyle şeylere girme. Allah korusun delinin biri ters bir şey yapsa” diyerek uyarılarda bulunduğu öğrenildi.