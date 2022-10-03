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  4. Arda Güler'e takım arkadaşlarından uyarı geldi! ''Delinin biri...''

Arda Güler'e takım arkadaşlarından uyarı geldi! ''Delinin biri...''

03.10.2022 11:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş-Fenerbahçe maçını yedek olarak tamamlayan Arda Güler, karşılaşmanın başında siyah-beyazlı taraftarlarla fotoğraf çektirip alkışlanacak bir olaya imza atmıştı. Vodafone Park'ta dostluk rüzgarlarının geçtiği mücadele sonrası Arda Güler'e takım arkadaşlarından uyarılar geldiği iddia edildi.

Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 17 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş sahasında ağırladığı Fenerbahçe ile golsüz berabere kaldı. Oyuncuların ısınma yaptığı sırada Arda Güler'in Beşiktaşlı taraftarları kırmayarak her biriyle teker teker fotoğraf çektirmesi sosyal medyada taraflı tarafsız herkesten alkış toplamıştı.

BEŞİKTAŞ TARAFTARI ARDA'YI BAĞRINA BASTI

Siyah-beyazlı taraftarlar, Arda'nın kırmayıp herkesle teker teker fotoğraf çektirmesinin ardından hep birlikte genç oyuncuyu alkışladı. Arda'da alkışlara taraftarları selamlayarak karşılık verdi. Dostluk rüzgarının estiği anlar sosyal medyada gündem oldu.

ARDA GÜLER'E UYARI!

ARDA GÜLER'E UYARI!
Arda'nın Beşiktaşlı taraftarlarla fotoğraf çekilmesinin ardından Fenerbahçeli futbolcuların genç oyuncuyu uyardığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Arda Güler’e, “Böyle şeylere girme. Allah korusun delinin biri ters bir şey yapsa” diyerek uyarılarda bulunduğu öğrenildi.
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