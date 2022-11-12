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Arda Güler görüşmesinde uzlaşma sağlanamadı, taraflar masadan kalktı! Fenerbahçe yönetimi Gençlerbirliği yönetiminin talebi karşısında şaşkına döndü

12.11.2022 11:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin büyük umutlar vadeden genç yıldız Arda Güler, performansıyla taraflı tarafsız herkesi büyülemeye devam ederken, Sarı-Lacivertli yönetim genç oyuncunun %20'lik hakkını elinde bulunduran Gençlerbirliği ile müzakerelerine devam ediyor. Oyuncunun tüm haklarını almak isteyen Sarı-Lacivertliler, başkent ekibi ile gerçekleştirdiği son görüşmeden sonuç elde edemedi. İşte detaylar...

Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 17 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu lider tamamlayan Fenerbahçe, Süper Lig'de de liderliğini sürdürürken camiada yüzler gülüyor.

Jorge Jesus ile yakalanan uyum ile bambaşka bir ortam yakalayan Sarı-Lacivertliler, şampiyonluğun en büyük adaylarından biri konumundayken, Jesus bazı isimlerin performanslarının artmasında da oldukça olumlu etkide bulunmuştu.

Enner Valencia, Miguel Crespo, İsmail Yüksek ve Emre Mor bu isimlerinde başında gelirken, bir diğeri de Arda Güler'di. Genç yıldız son dönemdeki performansıyla dikkatleri üzerine çekmişti.

CAMİA SEFERBER OLDU!

CAMİA SEFERBER OLDU!

Performansıyla taraflı tarafsız herkesin dikkatini çeken 17 yaşındaki genç oyuncu devleri peşinden koşturmaya devam ederken, Fenerbahçe yönetimi de oyuncunun tüm haklarını alabilmek için seferber oldu.

GÖRÜŞME DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

GÖRÜŞME DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Arda Güler'in haklarının yüzde 20'lik kısmını elinde bulunduran Gençlerbirliği ile masaya oturan Fenerbahçe yönetimi başkent ekibi ile henüz anlaşma sağlayamazken görüşmenin detayları ortaya çıktı.

GENÇLERBİRLİĞİ'NDEN RET!

GENÇLERBİRLİĞİ'NDEN RET!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Gençlerbirliği Başkanı Niyazi Akdaş geçtiğimiz günlerde bir araya geldi ve Fenerbahçe'den yüzde 20'lik pay için 1.3 milyon Euro'luk teklif yaptığı öğrenilirken, Gençlerbirliği cephesi bu teklifi kesin bir dille reddetti.

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Anahtar Kelimeler:
Gençlerbirliği Arda Güler son dakika fenerbahçe

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