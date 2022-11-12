Arda Güler görüşmesinde uzlaşma sağlanamadı, taraflar masadan kalktı! Fenerbahçe yönetimi Gençlerbirliği yönetiminin talebi karşısında şaşkına döndü

GENÇLERBİRLİĞİ'NDEN RET!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Gençlerbirliği Başkanı Niyazi Akdaş geçtiğimiz günlerde bir araya geldi ve Fenerbahçe'den yüzde 20'lik pay için 1.3 milyon Euro'luk teklif yaptığı öğrenilirken, Gençlerbirliği cephesi bu teklifi kesin bir dille reddetti.