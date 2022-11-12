Arda Güler görüşmesinde uzlaşma sağlanamadı, taraflar masadan kalktı! Fenerbahçe yönetimi Gençlerbirliği yönetiminin talebi karşısında şaşkına döndü

UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu lider tamamlayan Fenerbahçe, Süper Lig'de de liderliğini sürdürürken camiada yüzler gülüyor.
Jorge Jesus ile yakalanan uyum ile bambaşka bir ortam yakalayan Sarı-Lacivertliler, şampiyonluğun en büyük adaylarından biri konumundayken, Jesus bazı isimlerin performanslarının artmasında da oldukça olumlu etkide bulunmuştu.
Enner Valencia, Miguel Crespo, İsmail Yüksek ve Emre Mor bu isimlerinde başında gelirken, bir diğeri de Arda Güler'di. Genç yıldız son dönemdeki performansıyla dikkatleri üzerine çekmişti.
Performansıyla taraflı tarafsız herkesin dikkatini çeken 17 yaşındaki genç oyuncu devleri peşinden koşturmaya devam ederken, Fenerbahçe yönetimi de oyuncunun tüm haklarını alabilmek için seferber oldu.
Arda Güler'in haklarının yüzde 20'lik kısmını elinde bulunduran Gençlerbirliği ile masaya oturan Fenerbahçe yönetimi başkent ekibi ile henüz anlaşma sağlayamazken görüşmenin detayları ortaya çıktı.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Gençlerbirliği Başkanı Niyazi Akdaş geçtiğimiz günlerde bir araya geldi ve Fenerbahçe'den yüzde 20'lik pay için 1.3 milyon Euro'luk teklif yaptığı öğrenilirken, Gençlerbirliği cephesi bu teklifi kesin bir dille reddetti.