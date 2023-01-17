Arda Güler'i 83. dakikada oyuna sokan Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus'a sert sözler! "Dokunulmaz değil, ağır futbol kusuru"

O sınırlı dakikalarda bile gördük ki, 17’lik Arda Güler, sadece kendisi oynamıyor, takımı da oynatıyor. Veriyor, alıyor, el işaretleriyle takım arkadaşlarını uyararak oyunu yönetmeye çalışıyor. Bu yaşa rağmen, abartısız lider oyuncu... Sanki küçük Alex... Ve bu Arda Güler, Fenerbahçe takımında oynamıyor, oynatılmıyor.