Arda Güler'i 83. dakikada oyuna sokan Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus'a sert sözler! "Dokunulmaz değil, ağır futbol kusuru"

Süper Lig'de heyecan hız kesmeden devam ederken, ligin 19. haftasında Gaziantep FK ile karşılaşan Fenerbahçe rakibini uzatma dakikalarında bulduğu golle 2-1 mağlup etmişti. Karşılaşmada alınan 3 puandan çok oyuna 83. dakikada Crespo'nun yerine dahil olan ve 17 dakikada takıma verdiği katkıyla Arda Güler konuşulmuştu.
Sarı-Lacivertliler'in tecrübeli çalıştırıcısı Jorge Jesus'a, bu maçın ardından Arda Güler konusundaki tepkiler çığ gibi büyürken Milliyet Gazetesi yazarı Şansal Büyüka çarpıcı yorumlarda bulundu. Arda Güler'i oynatmamak 'ağır futbol kusurudur' diyen Büyüka, Jesus'u sert sözlerle eleştirdi.
17’lik Arda Güler, bu yaşa rağmen, abartısız lider oyuncu... Sanki küçük Alex... Ve bu Arda Güler, Fenerbahçe takımında oynamıyor, oynatılmıyor. En hafif ifade ile söyleyeyim: Arda Güler’i oturtmak, “ağır futbol kusuru” dur.
Fenerbahçe’nin hocası Jorge Jesus‘un göz kamaştıran kalitesine saygılar, sevgiler... Bunu her fırsatta yazıp söylüyoruz. Ancak bu kariyer nedeniyle Jorge Jesus “dokunulmaz” değil...
Fenerbahçe takımında bu kadar sıradan oyuncu varken, takımın tek kaliteli adamı Arda Güler’in çok uzun haftalardır kenarda oturması, Gaziantep maçında sadece sınırlı dakikalar kala oyuna sokulması asla kabul edilemez.
O sınırlı dakikalarda bile gördük ki, 17’lik Arda Güler, sadece kendisi oynamıyor, takımı da oynatıyor. Veriyor, alıyor, el işaretleriyle takım arkadaşlarını uyararak oyunu yönetmeye çalışıyor. Bu yaşa rağmen, abartısız lider oyuncu... Sanki küçük Alex... Ve bu Arda Güler, Fenerbahçe takımında oynamıyor, oynatılmıyor.
Jorge Jesus‘un yerinde olsam, bırakın Arda Güler‘i oturtmayı, ilk on biri yazarken, ilk isim olarak Arda Güler‘i yazarım. Takımın gerisi arkadan gelsin.