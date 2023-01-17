SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Arda Güler'i 83. dakikada oyuna sokan Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus'a sert sözler! "Dokunulmaz değil, ağır futbol kusuru"

Arda Güler'i 83. dakikada oyuna sokan Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus'a sert sözler! "Dokunulmaz değil, ağır futbol kusuru"

17.01.2023 10:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 19. haftasında Gaziantep FK karşısında kritik bir 3 puan alan Fenerbahçe'de maçın ardından en çok konuşulan isim Arda Güler olmuştu. Jesus'un karşılaşmanın son bölümünde oyuna dahil ettiği 17'lik yıldız performansıyla alkış toplarken, usta gazeteci Şansal Büyüka Jesus'a sert eleştirilerde bulundu.

Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 18 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Süper Lig'de heyecan hız kesmeden devam ederken, ligin 19. haftasında Gaziantep FK ile karşılaşan Fenerbahçe rakibini uzatma dakikalarında bulduğu golle 2-1 mağlup etmişti. Karşılaşmada alınan 3 puandan çok oyuna 83. dakikada Crespo'nun yerine dahil olan ve 17 dakikada takıma verdiği katkıyla Arda Güler konuşulmuştu.

Sarı-Lacivertliler'in tecrübeli çalıştırıcısı Jorge Jesus'a, bu maçın ardından Arda Güler konusundaki tepkiler çığ gibi büyürken Milliyet Gazetesi yazarı Şansal Büyüka çarpıcı yorumlarda bulundu. Arda Güler'i oynatmamak 'ağır futbol kusurudur' diyen Büyüka, Jesus'u sert sözlerle eleştirdi.

İŞTE O YAZI...

17’lik Arda Güler, bu yaşa rağmen, abartısız lider oyuncu... Sanki küçük Alex... Ve bu Arda Güler, Fenerbahçe takımında oynamıyor, oynatılmıyor. En hafif ifade ile söyleyeyim: Arda Güler’i oturtmak, “ağır futbol kusuru” dur.

Fenerbahçe’nin hocası Jorge Jesus‘un göz kamaştıran kalitesine saygılar, sevgiler... Bunu her fırsatta yazıp söylüyoruz. Ancak bu kariyer nedeniyle Jorge Jesus “dokunulmaz” değil...

Fenerbahçe takımında bu kadar sıradan oyuncu varken, takımın tek kaliteli adamı Arda Güler’in çok uzun haftalardır kenarda oturması, Gaziantep maçında sadece sınırlı dakikalar kala oyuna sokulması asla kabul edilemez.

O sınırlı dakikalarda bile gördük ki, 17’lik Arda Güler, sadece kendisi oynamıyor, takımı da oynatıyor. Veriyor, alıyor, el işaretleriyle takım arkadaşlarını uyararak oyunu yönetmeye çalışıyor. Bu yaşa rağmen, abartısız lider oyuncu... Sanki küçük Alex... Ve bu Arda Güler, Fenerbahçe takımında oynamıyor, oynatılmıyor.

Jorge Jesus‘un yerinde olsam, bırakın Arda Güler‘i oturtmayı, ilk on biri yazarken, ilk isim olarak Arda Güler‘i yazarım. Takımın gerisi arkadan gelsin.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Arda Güler son dakika Jorge Jesus fenerbahçe Süper Lig ligi fk fenerbahçe rakibi süper li maçın

En Çok Okunan Haberler

Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Savaşın simgesi oldu

Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Savaşın simgesi oldu

Sahte rapor şebekesine operasyon: 380 gözaltı kararı

Sahte rapor şebekesine operasyon: 380 gözaltı kararı

Galatasaray ile anlaşması iptal olan yıldız oyuncunun son halini görenler şoke oldu

Galatasaray ile anlaşması iptal olan yıldız oyuncunun son halini görenler şoke oldu

Konyaspor'da Arda Turan sesleri! Anlaşma sağlandı... İşte yeni hoca

Konyaspor'da Arda Turan sesleri! Anlaşma sağlandı... İşte yeni hoca

Konyaspor'da İlhan Palut dönemi sona erdi!

Konyaspor'da İlhan Palut dönemi sona erdi!

Sevgilisinden 'Messi' itirafı! "Sarhoş geldi ve..."

Sevgilisinden 'Messi' itirafı! "Sarhoş geldi ve..."

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Fiyatları 3 ila 7 bin TL arasında değişiyor! İşte yeni asgari ücretin altında alınabilecek en iyi telefonlar

Fiyatları 3 ila 7 bin TL arasında değişiyor! İşte yeni asgari ücretin altında alınabilecek en iyi telefonlar

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Niçin kış aylarında da güneş koruyucu kullanmalıyız? Hiç merak ettiniz mi?

Niçin kış aylarında da güneş koruyucu kullanmalıyız? Hiç merak ettiniz mi?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.