Arda Güler için 2 milyon Euro teklif! Fenerbahçe, 1 milyon Euro'da ısrarcı...

İngiliz The Guardian gazetesi, futbol dünyasının en iyi 60 genç yeteneğini açıkladı. Türk kategorisinin zirvesinde Fenerbahçe'de top koşturan Arda Güler yer aldı. Her geçen gün kendini geliştiren Arda için Gençlerbirliği harekete geçti.
GENÇLERBİRLİĞİ'NDEN TEKLİF
Gençlerbirliği Başkanı Niyazi Akdaş, Arda Güler'in sonraki satışından Gençlerbirliği'ne ödenecek %20'lik paydan vazgeçmek için 2 M€ istedi.
FENERBAHE 1 MİLYON EURO İSTİYOR
Fenerbahçe, transferin 1 milyon Euro'ya hallolmasını istiyor.
ANLAŞMA SAĞLANMAK ÜZERE
İki kulübün gayri resmi olarak tekrar görüştüğü ve 1.5 milyon Euro gibi bir bedelle anlaştığı iddia edildi.
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