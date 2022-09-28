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Arda Güler için 2 milyon Euro teklif! Fenerbahçe, 1 milyon Euro'da ısrarcı...

28.09.2022 16:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin yükselen yeteneği Arda Güler gündeme gelmeye devam ediyor. The Guardian gazetesi, futbol dünyasının en iyi 60 wonderkid'ini listeledi. Türk olarak listenin zirvesinde Arda Güler'in yer alması Gençlerbirliği'ni bir kez daha harekete geçirdi. Arda Güler'in sonraki satışından Gençlerbirliği'ne ödenecek %20'lik paydan dolayı pazarlıkları sürdüren 2 kulüp yine anlaşamadı.

Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 17 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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İngiliz The Guardian gazetesi, futbol dünyasının en iyi 60 genç yeteneğini açıkladı. Türk kategorisinin zirvesinde Fenerbahçe'de top koşturan Arda Güler yer aldı. Her geçen gün kendini geliştiren Arda için Gençlerbirliği harekete geçti.

GENÇLERBİRLİĞİ'NDEN TEKLİF

Gençlerbirliği Başkanı Niyazi Akdaş, Arda Güler'in sonraki satışından Gençlerbirliği'ne ödenecek %20'lik paydan vazgeçmek için 2 M€ istedi.

FENERBAHE 1 MİLYON EURO İSTİYOR

FENERBAHE 1 MİLYON EURO İSTİYOR
Fenerbahçe, transferin 1 milyon Euro'ya hallolmasını istiyor.

ANLAŞMA SAĞLANMAK ÜZERE

ANLAŞMA SAĞLANMAK ÜZERE
İki kulübün gayri resmi olarak tekrar görüştüğü ve 1.5 milyon Euro gibi bir bedelle anlaştığı iddia edildi.
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Anahtar Kelimeler:
Gençlerbirliği Arda Güler fenerbahçe 10
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