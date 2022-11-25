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Arda Güler için görülmemiş teklif! Messi'nin formasını giyecek

25.11.2022 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, Avrupa'nın dev kulüplerini peşine takarken bu kez Fransız devi PSG kendisi için ilk hamleyi yaptı. Türkiye'yi yakından tanıyan ve şu sıralar Paris Saint-Germain'de danışmanlık görevi yapan Luis Campos Güler için Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile temasa geçerken, ilginç bir teklifte bulundu. İşte detaylar...

Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 17 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe altyapısından yetişerek müthiş işlere imza atan ve performansıyla herkesi büyüleyen 17 yaşındaki genç futbolcu Arda Güler dev kulüplerin radarına girerken, transfer iddialarının da ardı arkası kesilmiyor.

Birçok kulübün Arda Güler için Fenerbahçe ile temasa geçtiği bilinirken, bu kez Fransa'dan çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

Geçtiğimiz haftalarda, daha önce Burak Elmas döneminde Galatasaray'da da görev yapan ve Türk futbolunu çok iyi tanıyan Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı’yı Lille’e götürerek şampiyonluk yaşamasını sağlayan Luis Campos’un Arda Güler planı ise kısa süre önce ortaya çıkmıştı.

Campos'un planının detayında ise öncelikli olarak genç yıldızı transfer ederek 1-2 sezon alt yapıda ya da uygun görülen bir kulüpte oynatmak ardından Lionel Messi’nin formasını ona vermek olduğu öne sürüldü.

Özellikle Napoli ve Tottenham’ın baskısı ise Luis Campos’u elini daha çabuk tutmaya zorlarken, daha önce İstanbul’a gelip danışmanlık verdiği Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a, sürpriz bir teklif yaptığı iddia edildi.

Buna göre Campos; Ali Koç, Arda Güler’in “ön satış hakkını” PSG’ye satmasını istedi. Fenerbahçe, genç yıldızını satma kararı alırsa öncelikle PSG ile görüşecek. Diğer takımların tekliflerini aldıktan sonra tekrar PSG ile görüşecek. Verilen en yüksek teklifi PSG karşılamayı kabul ederse satılacak.

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transfer son dakika fenerbahçe

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