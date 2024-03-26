Arda Güler için Real Madrid antrenör kadrosunun verdiği rapor, herkesi şoke etti! Genç yıldız için: 'Disiplinsiz ve suçlu!' ifadelerini kullandılar

"AZ SÜRE ALMASI DEPRESYONA SOKTU"

"Kulüpteki bazı profesyonellerin dikkatini, Arda Güler'in boş zamanlarıyla ilgili disiplinsiz davranışları çekmiş ve antrenör ekibi bundan pek hoşlanmamıştı. Valdebebas'takiler, Arda'nın bu davranışlarını kendisine fazla süre vermeyen Carlo Ancelotti'ye karşı bir isyan hareketi olarak yaptığını anladılar. Ülkesinde bir yıldızdı ama burada çok az süre alması onu depresyona soktu.