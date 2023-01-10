Arda Güler'in Fenerbahçe kariyeri tehlikede! Gerçekler ortaya çıkınca taraftarlar isyan etti! ''Acil müdahale lazım''

Jorge Jesus'un forma şansı vermediği Arda Güler yuvadan uçabilir... Sözleşmesinde bulunan 1500 dakika zorunluluğunu henüz yerine getiremeyen sarı-lacivertliler kara kara düşünüyor...
5 milyon Euro'ya serbest kalmaması için 1500 dakika oynaması gereken Arda'nın kalan tüm maçların en az yarısında 90 dakika oynaması gerekiyor. Jorge Jesus'un şampiyonluk yolunda Arda'yı kullanmak istememesi ise sarı-lacivertli yönetimi kara kara düşündürüyor.
Arda'nın bonservisinin tamamını almak için harekete geçen sarı-lacivertli yetkililer geçtiğimiz aylarda Gençlerbirliği ile görüşüp 2.5 milyon Euro gibi bir bedelle anlaşma sağlamıştı. Bu anlaşmadan sonra da Arda'yı ilk 11'de oynatmayan Jorge Jesus taraftarları tedirgin ediyor...
Fenerbahçe taraftarı Arda'nın 5 milyon Euro'ya serbest kalmasını istemiyor. Bu nedenle Jorge Jesus'un tercihi için "Acil müdahale lazım'' şeklinde yorumlar yapan sarı-lacivertli taraftarlar Arda'nın kalan maçlarda 11'de başlamasını istiyor.