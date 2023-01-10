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Arda Güler'in Fenerbahçe kariyeri tehlikede! Gerçekler ortaya çıkınca taraftarlar isyan etti! ''Acil müdahale lazım''

10.01.2023 08:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de Arda Güler sıkıntısı yaşanıyor. Sözleşmesinde bulunan madde gereği bir sezonda en az 1500 dakika A takımda oynama zorunluluğu bulunan genç oyuncunun şu an için istenen süreyi alamaması taraftarları tedirgin etti. Bu süreyi alamaması halinde 5 milyon Euro gibi küçük bir bedelle takımdan ayrılabilecek Arda hakkında Jorge Jesus'un ne yapacağı henüz bilinmiyor...

Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 18 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Jorge Jesus'un forma şansı vermediği Arda Güler yuvadan uçabilir... Sözleşmesinde bulunan 1500 dakika zorunluluğunu henüz yerine getiremeyen sarı-lacivertliler kara kara düşünüyor...

KALAN MAÇLARIN YÜZDE 50'SİNDE OYNAMAK ZORUNDA

KALAN MAÇLARIN YÜZDE 50'SİNDE OYNAMAK ZORUNDA

5 milyon Euro'ya serbest kalmaması için 1500 dakika oynaması gereken Arda'nın kalan tüm maçların en az yarısında 90 dakika oynaması gerekiyor. Jorge Jesus'un şampiyonluk yolunda Arda'yı kullanmak istememesi ise sarı-lacivertli yönetimi kara kara düşündürüyor.

GENÇLERBİRLİĞİ İLE ANLAŞMIŞLARDI

GENÇLERBİRLİĞİ İLE ANLAŞMIŞLARDI

Arda'nın bonservisinin tamamını almak için harekete geçen sarı-lacivertli yetkililer geçtiğimiz aylarda Gençlerbirliği ile görüşüp 2.5 milyon Euro gibi bir bedelle anlaşma sağlamıştı. Bu anlaşmadan sonra da Arda'yı ilk 11'de oynatmayan Jorge Jesus taraftarları tedirgin ediyor...

"ACİL MÜDAHALE LAZIM"

"ACİL MÜDAHALE LAZIM"

Fenerbahçe taraftarı Arda'nın 5 milyon Euro'ya serbest kalmasını istemiyor. Bu nedenle Jorge Jesus'un tercihi için "Acil müdahale lazım'' şeklinde yorumlar yapan sarı-lacivertli taraftarlar Arda'nın kalan maçlarda 11'de başlamasını istiyor.

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Arda Güler Jorge Jesus fenerbahçe jesus 10 sezon

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