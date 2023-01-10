Arda Güler'in Fenerbahçe kariyeri tehlikede! Gerçekler ortaya çıkınca taraftarlar isyan etti! ''Acil müdahale lazım''

GENÇLERBİRLİĞİ İLE ANLAŞMIŞLARDI

Arda'nın bonservisinin tamamını almak için harekete geçen sarı-lacivertli yetkililer geçtiğimiz aylarda Gençlerbirliği ile görüşüp 2.5 milyon Euro gibi bir bedelle anlaşma sağlamıştı. Bu anlaşmadan sonra da Arda'yı ilk 11'de oynatmayan Jorge Jesus taraftarları tedirgin ediyor...