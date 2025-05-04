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Arda Güler'in golüne Mbappe sevinmedi! Kameralardan kaçamadı, tepki yağıyor...

İspanya La Liga'da Real Madrid ile Celta Vigo karşı karşıya geldi. Mücadeleye damga vuran Arda Güler'in attığı müthiş gol sonrası takımın yıldızı Mbappe'nin tepkisi kameralardan kaçmadı.

Emre Şen
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 20 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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İspanya La Liga'nın 34. haftasında Carlo Ancelotti'nin yönetimindeki Real Madrid, Celta Vigo ile karşı karşıya geldi. Arda Güler'in yıldızlaştığı maçta Mbappe'nin verdiği tepki sosyal medyada gündem oldu.

ARDA'NIN GOLÜNE SEVİNMEDİ

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Arda Güler'in attığı müthiş gol sonrası Mbappe'nin tepkisi gündeme oturdu. Golü kutlamak için Mbappe'nin yanına doğru giden Arda Güler'in mutluluğu gözlerinden okunurken, Mbappe'nin isteksiz tavrı dikkatlerden kaçmadı.

TÜRK TARAFTARLARDAN TEPKİ GELDİ

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Mbappe'nin ortaya çıkan bu görüntüsünün ardından Türk taraftarlar Fransız oyuncuyu kıskançlıkla suçladı.

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Arda Güler mbappe Spor Haberleri
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