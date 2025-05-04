Arda Güler'in golüne Mbappe sevinmedi! Kameralardan kaçamadı, tepki yağıyor...

İspanya La Liga'nın 34. haftasında Carlo Ancelotti'nin yönetimindeki Real Madrid, Celta Vigo ile karşı karşıya geldi. Arda Güler'in yıldızlaştığı maçta Mbappe'nin verdiği tepki sosyal medyada gündem oldu.
Arda Güler'in attığı müthiş gol sonrası Mbappe'nin tepkisi gündeme oturdu. Golü kutlamak için Mbappe'nin yanına doğru giden Arda Güler'in mutluluğu gözlerinden okunurken, Mbappe'nin isteksiz tavrı dikkatlerden kaçmadı.
Mbappe'nin ortaya çıkan bu görüntüsünün ardından Türk taraftarlar Fransız oyuncuyu kıskançlıkla suçladı.
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