SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İspanya La Liga
  4. Arda Güler'in kaçırdığı pozisyon tüm Türkiye'yi kahretti! Dakikalar 90+8'i gösterdiğinde kaleciyle karşı karşıya kaldı ama...

Arda Güler'in kaçırdığı pozisyon tüm Türkiye'yi kahretti! Dakikalar 90+8'i gösterdiğinde kaleciyle karşı karşıya kaldı ama...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
28.01.2024 10:08 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arda Güler dün gece Real Madrid formasıyla ilk maçına çıktı. Las Palmas deplasmanında 81. dakikada oyuna giren Arda Güler'in kaçırdığı pozisyon sosyal medyada gündeme oturdu.

Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 19 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

İspanya La Liga’nın 21. haftasında Real Madrid, deplasmanda Las Palmas ile karşılaştı. Gran Canaria Stadı’nda oynanan maçta 1-0 geriye düşen Madrid ekibi 65. dakikada Vinicius Junior ile eşitliği yakaladı. Milli oyuncu Arda Güler 81. dakikada Rodrygo’nun yerine oyuna dahil oldukta inanılması güç bir pozisyondan yararlanamadı.

KÖTÜ KONTROL ETTİ

Arda Güler, mücadelenin 90+8. dakikasında rakip kaleciyle karşı karşıya kaldı. Takım arkadaşının verdiği pası iyi kontrol edemeyen genç oyuncu topu kaptırdı ve yüzde yüzlük bir pozisyondan yararlanamadı.

Canlı Skor

İŞTE O POZİSYON

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Arda Güler real madrid maçı maçın
En Çok Okunan Haberler
Kar yağışı kuvvetli geliyor! Meteoroloji saat vererek uyardı

Kar yağışı kuvvetli geliyor! Meteoroloji saat vererek uyardı

Dünkü panik sonrası 2024 için gelen uyarı vahim!

Dünkü panik sonrası 2024 için gelen uyarı vahim!

Sacha Boey transferinde dikkat çeken detay!

Sacha Boey transferinde dikkat çeken detay!

Real Madrid'de Arda Güler oyuna girdi, 3 dakika sonra gol attılar

Real Madrid'de Arda Güler oyuna girdi, 3 dakika sonra gol attılar

Barcelona evinde 5 gol yedi! İlginç skor...

Barcelona evinde 5 gol yedi! İlginç skor...

''Yeri geliyor duş almaya su bulamıyoruz''

''Yeri geliyor duş almaya su bulamıyoruz''

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

O bir klasik! Stanley termos indirime girdi, bu fırsat kaçmaz

O bir klasik! Stanley termos indirime girdi, bu fırsat kaçmaz

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Hepsi indirimde! Columbia'dan Jack Wolfskin'e en kaliteli outdoor ayakkabılar burada

Hepsi indirimde! Columbia'dan Jack Wolfskin'e en kaliteli outdoor ayakkabılar burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.