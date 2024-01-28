Arda Güler'in kaçırdığı pozisyon tüm Türkiye'yi kahretti! Dakikalar 90+8'i gösterdiğinde kaleciyle karşı karşıya kaldı ama...

İspanya La Liga’nın 21. haftasında Real Madrid, deplasmanda Las Palmas ile karşılaştı. Gran Canaria Stadı’nda oynanan maçta 1-0 geriye düşen Madrid ekibi 65. dakikada Vinicius Junior ile eşitliği yakaladı. Milli oyuncu Arda Güler 81. dakikada Rodrygo’nun yerine oyuna dahil oldukta inanılması güç bir pozisyondan yararlanamadı.

KÖTÜ KONTROL ETTİ

Arda Güler, mücadelenin 90+8. dakikasında rakip kaleciyle karşı karşıya kaldı. Takım arkadaşının verdiği pası iyi kontrol edemeyen genç oyuncu topu kaptırdı ve yüzde yüzlük bir pozisyondan yararlanamadı.

