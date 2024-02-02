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Arda Güler'in sabrı taşıyor! Son maçta da form şansı bulamadı, Ancelotti özel görüşme yaptı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
02.02.2024 13:34 | Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'den Real Madrid'e transferiyle ses getiren Arda Güler'in İspanya kariyeri pek de istediği gibi gitmezken yıldız oyuncu forma şansı bulmakta zorlanıyor. Son oynanan mücadelede de maçı kulübede tamamlayan Arda'nın sabrının taştığı öğrenilirken, Ancelotti'nin maç öncesi kendisiyle bir görüşme gerçekleştirdiği öne sürüldü.

Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 19 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Real Madrid, La Liga'nın 20. haftasında deplasmanda Getafe ile karşı karşıya geldi. Carlo Ancelotti'nin ekibi, Joselu'nun müthiş performansıyla rakibini 2-0 mağlup ederken, Joselu'nun iki golünün asistlerini Lucas Vazquez ve Vinicius Junior yaptı. Real Madrid bu galibiyetle puanını 57'ye çıkararak liderlik koltuğuna oturdu.

Canlı Skor

ARDA GÜLER SÜRE BULAMADI

ARDA GÜLER SÜRE BULAMADI

Bir önceki lig maçında Las Palmas'a karşı son dakikalarda oyuna giren ve gole yaklaşan Arda Güler, Getafe deplasmanında yedek kulübesindeydi. Maçta Camavinga, Rodrygo, Diaz ve Carvajal oyuna dahil olurken, A Milli Takım'ın yıldızı Arda Güler ise sahaya adım atamadı.

MAÇ ÖNCESİ GÖRÜŞME...

MAÇ ÖNCESİ GÖRÜŞME...

Getafe maçından önce, Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin Arda Güler ile özel bir görüşme yaptığı ortaya çıktı. İspanyol basınından Defensa Central'e göre, İtalyan hoca genç yıldızı yanına çekerek, Arda'dan önümüzdeki maçlarda 'daha yoğun bir performans' sergilemesini istedi.

YOĞUN FİKSTÜRE DİKKAT ÇEKTİ

YOĞUN FİKSTÜRE DİKKAT ÇEKTİ

Ancelotti'nin, Real Madrid'in önündeki yoğun fikstüre vurgu yaparak, Arda'nın önümüzdeki maçlarda daha fazla süre almasının beklendiğini ifade ettiği bildirildi. İtalyan teknik direktör, genç yıldıza tekrar sabırlı olması gerektiğini hatırlatarak, Arda'ya olan güvenini bir kez daha vurguladı.

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