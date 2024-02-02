Arda Güler'in sabrı taşıyor! Son maçta da form şansı bulamadı, Ancelotti özel görüşme yaptı

Real Madrid, La Liga'nın 20. haftasında deplasmanda Getafe ile karşı karşıya geldi. Carlo Ancelotti'nin ekibi, Joselu'nun müthiş performansıyla rakibini 2-0 mağlup ederken, Joselu'nun iki golünün asistlerini Lucas Vazquez ve Vinicius Junior yaptı. Real Madrid bu galibiyetle puanını 57'ye çıkararak liderlik koltuğuna oturdu.
Bir önceki lig maçında Las Palmas'a karşı son dakikalarda oyuna giren ve gole yaklaşan Arda Güler, Getafe deplasmanında yedek kulübesindeydi. Maçta Camavinga, Rodrygo, Diaz ve Carvajal oyuna dahil olurken, A Milli Takım'ın yıldızı Arda Güler ise sahaya adım atamadı.
Getafe maçından önce, Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin Arda Güler ile özel bir görüşme yaptığı ortaya çıktı. İspanyol basınından Defensa Central'e göre, İtalyan hoca genç yıldızı yanına çekerek, Arda'dan önümüzdeki maçlarda 'daha yoğun bir performans' sergilemesini istedi.
Ancelotti'nin, Real Madrid'in önündeki yoğun fikstüre vurgu yaparak, Arda'nın önümüzdeki maçlarda daha fazla süre almasının beklendiğini ifade ettiği bildirildi. İtalyan teknik direktör, genç yıldıza tekrar sabırlı olması gerektiğini hatırlatarak, Arda'ya olan güvenini bir kez daha vurguladı.