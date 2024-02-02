Arda Güler'in sabrı taşıyor! Son maçta da form şansı bulamadı, Ancelotti özel görüşme yaptı

YOĞUN FİKSTÜRE DİKKAT ÇEKTİ

Ancelotti'nin, Real Madrid'in önündeki yoğun fikstüre vurgu yaparak, Arda'nın önümüzdeki maçlarda daha fazla süre almasının beklendiğini ifade ettiği bildirildi. İtalyan teknik direktör, genç yıldıza tekrar sabırlı olması gerektiğini hatırlatarak, Arda'ya olan güvenini bir kez daha vurguladı.