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Arda Güler öyle bir çalım attı ki... Bütün stad ayağa kalktı! "İki saniyede kariyeriyle oynadı... Tıpkı Messi gibi!"

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
24.11.2024 21:24
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İspanya La Liga'nın 14. haftasında Real Madrid, deplasmanda Leganes'i 3-0 mağlup etti. Mücadelede uzun bir aranın ardından ilk 11'de görev alan Arda Güler, rakibini rencide ederek attığı çalımıyla kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Real Madrid, İspanya La Liga'nın 14. haftasında Leganes'i 3-0 mağlup etti. karşılaşmaya Arda Güler damgasını vurdu. Mücadeleye ilk 11'de başlayan milli yıldızımız, ilk yarıda rakibine attığı çalımla sosyal medyada gündem oldu.

MÜCADELEYE 11'DE BAŞLADI

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Yıldızların bulduğu Real Madrid'de bu sezon kadroya girmekte zorlanan Arda Güler, Leganes deplasmanındaki mücadeleye ilk 11'de başladı. Galler ve Karadağ maçlarında ilk 11’de yer alan genç yıldız, etkili oyunuyla beğeni toplamıştı.

ARDA GÜLER'İN MUHTEŞEM ÇALIMI

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Real Madrid yarı sahasında pas yapan Leganesli oyuncuların arasına girip topu kazanan Arda Güler, klasını konuşturdu. Rakibine mükemmel bir çalım atarak takımını atağa kaldıran genç yıldız, bu hareketiyle büyük ilgi topladı.

GÜNDEME OTURDU

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Arda Güler'in bu estetik çalımı kısa süre içerisinde sosyal medyanın gündemine oturdu. X platformunda kısa süre içerisinde Arda Güler adına birçok yorum geldi.

LEGANES PERFORMANSI

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Milli yıldızımız Arda Güler, Real Madrid formasıyla Valverde'nin golünde asist yaparak maça damgasını vurdu. Yaklaşık 9 haftalık aranın ardından ilk 11'de sahaya çıkan Arda, 75. dakikada yerini Brahim Diaz'a bıraktı. Karşılaşma boyunca iki kez gole çok yaklaşan genç oyuncu, son vuruşlarda istediğini bulamadı. Sahada kaldığı 75 dakikada 60 kez topla buluşan Arda Güler, yüzde 93 pas isabet oranıyla oynadı. 19 yaşındaki yıldız, 2 kilit pas ve 1 asistlik performansıyla alkış topladı.

ANCELOTTI'DEN ARDA AÇIKLAMASI

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Galibiyetin ardından yaptığı açıklamalarda Arda Güler'den bahseden Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, "Arda Güler bugün gayet iyi oynadı. Gole de çok yaklaştı. Ondan çok memnunum, güvendiğim bir oyuncu." diyerek övgülerde bulundu.

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İŞTE O ÇALIMA GELEN YORUMLAR

Anahtar Kelimeler:
Arda Güler real madrid
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