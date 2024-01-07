Arda Güler performansıyla İspanyolları şaşkına çevirdi "Real Madrid'in açık ara en iyi hücum oyuncusu"

"AÇIK ARA EN İYİ HÜCUM OYUNCUSU"

Haberin detayında şu ifadeler yer aldı: "Mallorca maçından sadece üç gün sonra Ancelotti, Arda Güler'e Arandina maçında ilk 11'de şans verdi. Her ne kadar temposuz bir maç olsa da Arda Güler, Ancelotti'nin ona şans tanıdığı 59 dakika istediklerini yaptı. 39 pasın 35'inde isabet tutturdu ve yüzde 90 başarı oranı yakaladı. 56 kez oyun. Biri isabetl aksiyonlarına dahil oldu. Biri direğe çarpan üç şut attı; üç denemede iki iyi dripling yaptı ve üç top kazandı. İlk yarıda Madrid'in açık ara en iyi hücumcusuydu. Kaleyi bulamamasına rağmen, sadece iyi bir oyuncu izlenimi vermekle kalmadı, aynı zamanda sert ve zeki bir oyuncu izlenimi de verdi. Mümkün olan her fırsatta şut attı ve ilk iki pozisyonda, kötü olduğu düşünülen sağ ayağıyla çekinmeden kaleyi düşündü. Buna ek olarak, Arda'ya kıyasla takımda daha tecrübeli olan Ceballos'un da şut atmak için pozisyon aldığı direkt serbest vuruşu kazandı. Serbest vuruştaki tarzı cesaretini tamamen haklı çıkardı."