Arda Güler rüzgarına Rus yıldız Arina Fedorovtseva da katıldı! Fan hesabı paylaştı, gerçek sanıldı...

UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı 6. ve son maçında Dinamo Kiev'i 2-0'lık skorla mağlup eden temsilcimiz Fenerbahçe, grubunu lider tamamlayarak adını son 16 turuna yazdırmayı başardı.

PERFORMANSIYLA ALKIŞ TOPLUYOR!

Dinamo Kiev karşısında alınan bu galibiyette 1 gol 1 asist ile büyük pay sahibi olan Arda Güler, gerek oyunu gerekse karakteriyle birçok çevreden takdir toplamaya devam ederken, Sarı-Lacivertli kulüp yetkilileri ve oyuncuları da kendisini her anlamda desteklemeye devam ediyor.

Bu isimlerden biri de Fenerbahçe Opet'te forma giyen 18 yaşındaki voleybolcu Arina Fedorovtseva'nın fan hesabı oldu oldu. Arda Güler'in attığı golün ardından kendi için bir tebrik mesajı yayınlayan hesabın bu mesajı sonrası Sarı-Lacivertli taraftarlar paylaşımı beğeni yağmuruna tutarken, sonrasında hesabın fan hesabı olduğu ortaya çıktı.

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