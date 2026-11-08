Arda Güler şov yaptı, İspanyollar öve öve bitiremedi: Türk sihriyle fethetti!

Real Madrid, İspanya La Liga'nın 12. haftasında deplasmanda karşılaştığı Valencia'yı 3-0 mağlup etti. Mestalla'da oynanan mücadeleye milli futbolcumuz Arda Güler damga vurdu. Genç yıldız, 1 gol ve 1 asistlik performansıyla galibiyetin mimarlarından biri oldu.

ARDA GÜLER'DEN 1 GOL 1 ASİST

Karşılaşmaya etkili başlayan Real Madrid, 28. dakikada Federico Valverde'nin kaydettiği golle deplasmanda 1-0 öne geçti. Eflatun beyazlılarda sahneye bu kez milli futbolcumuz Arda Güler çıktı. Genç oyuncu, 36. dakikada fileleri havalandırarak takımının soyunma odasına 2-0 üstünlükle gitmesini sağladı.

İkinci yarıda da üstün oyununu sürdüren İspanyol devi, 75. dakikada Kylian Mbappe ile farkı üçe çıkardı. Fransız yıldızın golünde pası veren isim ise yine Arda Güler oldu. Böylece milli futbolcu, Valencia karşısında 1 gol ve 1 asist üreterek gecenin yıldızları arasına girdi.

VALENCIA 10 KİŞİ TAMAMLADI

Ev sahibi ekipte Jose Luis Gaya, 77. dakikada gördüğü kırmızı kartın ardından oyun dışında kaldı. Valencia, karşılaşmanın kalan bölümünü bir kişi eksik sürdürdü.

Real Madrid'de 84 dakika sahada kalan Arda Güler, ortaya koyduğu başarılı performansın ardından maçın oyuncusu seçildi.

MANŞETLER 'ARDA GÜLER'

Karşılaşmanın ardından İspanyol basını milli futbolcumuzun performansını övgü dolu sözlerle manşetlerine taşıdı.