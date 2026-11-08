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Arda Güler şov yaptı, İspanyollar öve öve bitiremedi: Türk sihriyle fethetti!

Real Madrid’in Valencia deplasmanında 3-0 kazandığı karşılaşmaya Arda Güler damga vurdu. Bir gol ve bir asistle yıldızlaşan milli futbolcu, maçın oyuncusu seçilirken İspanyol basını da genç yeteneği manşetlerine taşıdı.

Arda Güler şov yaptı, İspanyollar öve öve bitiremedi: Türk sihriyle fethetti!
Cevdet Berker İşleyen

Real Madrid, İspanya La Liga'nın 12. haftasında deplasmanda karşılaştığı Valencia'yı 3-0 mağlup etti. Mestalla'da oynanan mücadeleye milli futbolcumuz Arda Güler damga vurdu. Genç yıldız, 1 gol ve 1 asistlik performansıyla galibiyetin mimarlarından biri oldu.

ARDA GÜLER'DEN 1 GOL 1 ASİST

Karşılaşmaya etkili başlayan Real Madrid, 28. dakikada Federico Valverde'nin kaydettiği golle deplasmanda 1-0 öne geçti. Eflatun beyazlılarda sahneye bu kez milli futbolcumuz Arda Güler çıktı. Genç oyuncu, 36. dakikada fileleri havalandırarak takımının soyunma odasına 2-0 üstünlükle gitmesini sağladı.

İkinci yarıda da üstün oyununu sürdüren İspanyol devi, 75. dakikada Kylian Mbappe ile farkı üçe çıkardı. Fransız yıldızın golünde pası veren isim ise yine Arda Güler oldu. Böylece milli futbolcu, Valencia karşısında 1 gol ve 1 asist üreterek gecenin yıldızları arasına girdi.

Arda Güler şov yaptı, İspanyollar öve öve bitiremedi: Türk sihriyle fethetti! 1

VALENCIA 10 KİŞİ TAMAMLADI

Ev sahibi ekipte Jose Luis Gaya, 77. dakikada gördüğü kırmızı kartın ardından oyun dışında kaldı. Valencia, karşılaşmanın kalan bölümünü bir kişi eksik sürdürdü.

Real Madrid'de 84 dakika sahada kalan Arda Güler, ortaya koyduğu başarılı performansın ardından maçın oyuncusu seçildi.

Arda Güler şov yaptı, İspanyollar öve öve bitiremedi: Türk sihriyle fethetti! 2

MANŞETLER 'ARDA GÜLER'

Karşılaşmanın ardından İspanyol basını milli futbolcumuzun performansını övgü dolu sözlerle manşetlerine taşıdı.

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Arda Güler şov yaptı, İspanyollar öve öve bitiremedi: Türk sihriyle fethetti! G1

Madrid, Mestalla’da Arda Güler’in ritmiyle dans etti ve Bernabeu sürgününü tam galibiyetle kapattı (El Confidencial)

Arda Güler şov yaptı, İspanyollar öve öve bitiremedi: Türk sihriyle fethetti! G2

Mestalla’daki “uzun bıçaklar gecesinde” futbolu oynayan Arda Güler oldu (EsDiario)

Arda Güler şov yaptı, İspanyollar öve öve bitiremedi: Türk sihriyle fethetti! G3

Arda Güler sihirbaz şapkasını çıkardı (ElDesmarque)

Arda Güler şov yaptı, İspanyollar öve öve bitiremedi: Türk sihriyle fethetti! G4

Madrid, Türk sihriyle Mestalla’yı fethetti (VAVEL)

Arda Güler şov yaptı, İspanyollar öve öve bitiremedi: Türk sihriyle fethetti! G5

Arda Güler’in sihri Mourinho’nun planını haklı çıkardı (Bernabéu Digital)

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Valencia Arda Güler son dakika mbappe real madrid
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