SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Arda Güler tüm gerçekleri saklamış! Sakatlığının nedeni 'taraftar'

Arda Güler tüm gerçekleri saklamış! Sakatlığının nedeni 'taraftar'

02.12.2022 07:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki genç yıldızı Arda Güler'den gelen beklenmedik sakatlık haberi camiada şok etkisi yaratırken, genç oyuncunun sakatlığının nedeni olarak yaşadığı psikolojik baskı olarak gösteriliyor. 17'lik yıldızın sahalara dönüş tarihi henüz netleşmezken, Güler'in böyle benzer bir durumu daha önce de yaşadığı ortaya çıktı. İşte detaylar...

Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 17 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

FIFA Dünya Kupası'nda heyecan devam ederken, Spor Toto Süper Lig'in lideri Fenerbahçe'de de çalışmalar sürerken, Sarı - lacivertliler sezonun geri kalanı için hazırlanırken beklemediği bir sakatlıkla karşı karşıya kalmıştı. Bu sezon gösterdiği performansla Avrupa devlerinin dahi beğenisini toplayan genç futbolcu Arda Güler A Milli Takım'a kadar yükselirken, milli takım dönüşünde ağrılarının devam etmesi nedeniyle çekilen MR'ının ardından dizinde travma tespit edildiğini açıklanmıştı.

Gelen bu haber camiada adeta şok etkisi yaratırken, genç oyuncunun 12 gün önce milli takımdan gelmesine rağmen MR’ının neden yeni çekildiği ve diz ağrısının ne zamandır devam ettiği konusu konuşulmaya başlanmıştı.

İddiaya göre; Arda Güler’in milli takıma gitmeden önce de ağrıları vardı ancak milli formayı giyme fırsatını kaçırmamak için ağrılarından bahsetmedi.

Hal böyle olunca milli takım dönüşü ağrıları arttı ancak dayanılamayacak gibi değildi. Salı günü gerçekleştirilen idmanda ağrılar rahatsız edecek boyuta gelince genç oyuncu durumu kulüp doktorlarına anlattı ve acilen MR’a götürülmesi sonrasında dizindeki travma ortaya çıktı.

Arda Güler’in yaşadığı sakatlığın ana nedeni olarak ise, taraftarların beklentilerini karşılamak için girdiği psikolojik durum gösteriliyor...

Herkes kendisini sahada görmek istiyor. Hocası ise hem fizik hem de mental olarak kendisini fazla zorladığını tekrarlıyor. Geçen sezonu sakatlığı yüzünden erken kapatan Arda Güler için Başkan Ali Koç; “Fazla antrenmandan stres sorunu oldu. Sezonu kapattı” demişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Arda Güler son dakika fenerbaçe FIFA Dünya Kupası fenerbahçe spor toto yaşında spor tot süper li spor to

En Çok Okunan Haberler

Annesi ifadesinde anlattı: Başlarını yan yana dayayıp...

Annesi ifadesinde anlattı: Başlarını yan yana dayayıp...

Rekor geldi! Altın fiyatlarında yükseliş devam eder mi? Flaş açıklama

Rekor geldi! Altın fiyatlarında yükseliş devam eder mi? Flaş açıklama

Yok artık Romelu Lukaku! Takımını Dünya Kupası'ndan eledi...

Yok artık Romelu Lukaku! Takımını Dünya Kupası'ndan eledi...

Dünya Kupası'nın en büyük sürprizi!

Dünya Kupası'nın en büyük sürprizi!

Frank Lampard'ın 'ahı' tuttu! 12 yıl sonra...

Frank Lampard'ın 'ahı' tuttu! 12 yıl sonra...

Ahmet Nur Çebi konuştu, taraftar çıldırdı!

Ahmet Nur Çebi konuştu, taraftar çıldırdı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Çarpıcı uyarı: "Faydası yok zararı var"

Çarpıcı uyarı: "Faydası yok zararı var"

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

TikTok'ta viral oldu! Pratikliğiyle gönülleri fethediyor

TikTok'ta viral oldu! Pratikliğiyle gönülleri fethediyor

Hak ettiğinizden fazlasını alacaksınız

Hak ettiğinizden fazlasını alacaksınız

Vücudunuz imdat sinyali veriyor! Bu görüntü çok tehlikeli

Vücudunuz imdat sinyali veriyor! Bu görüntü çok tehlikeli

Skechers, Under Armour, Adidas... Kaliteli markaların en çok satan spor ayakkabılarını keşfedin

Skechers, Under Armour, Adidas... Kaliteli markaların en çok satan spor ayakkabılarını keşfedin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.