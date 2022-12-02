Arda Güler tüm gerçekleri saklamış! Sakatlığının nedeni 'taraftar'

Herkes kendisini sahada görmek istiyor. Hocası ise hem fizik hem de mental olarak kendisini fazla zorladığını tekrarlıyor. Geçen sezonu sakatlığı yüzünden erken kapatan Arda Güler için Başkan Ali Koç; “Fazla antrenmandan stres sorunu oldu. Sezonu kapattı” demişti.