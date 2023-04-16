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Arda Turan Göztepe karşısında ilk maçına çıktı, Eyüpspor 90 dakikada şut dahi çekemedi!

16.04.2023 23:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto 1. Lig'in 33'üncü haftasında Göztepe sahasında Eyüpspor ile karşı karşıya geldi. Mücadele İzmir ekibinin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlanırken, Arda Turan teknik direktörlük kariyerine mağlubiyetle başladı. İşte detaylar...

Spor Toto 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 33'üncü hafta mücadelesinde Göztepe ile Eyüpspor karşı karşıya gelirken, Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan mücadelede kazanan 1-0'lık skorlu Göztepe oldu.

Marko Kvasina'nın attığı golle rakibini 1-0 mağlup etmeyi başaran İzmir ekibi, yenilmezlik serisini 9 maça çıkardı ve 6'da 6 yaptı. Sarı-Kırmızılı ekip bu sonuçla puanını 53'e yükselterek 6. sıraya yükseldi.

ARDA TURAN MAĞLUBİYETLE BAŞLADI

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Karşılaşma Eyüpspor adına farklı bir anlam da taşıyordu. İstanbul ekibi ile teknik direktörlük kariyerine ilk adımını atan Arda Turan mağlubiyetle başladı.

90 DAKİKADA ŞUT ÇEKEMEDİ!

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Eyüpspor 90 dakika boyunca rakibinin kalesine şut dahi çekemezken bu performans sonrası sosyal medyada bazı Eyüpspor taraftarları Arda Turan'a tepki gösterdi.

İŞTE ARDA TURAN'IN İLK MAÇINDAN KARELER...

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