Arda Turan ile Selçuk İnan yıllar sonra sahada karşı karşıya geldi! Maç öncesi stat hoparlörlerinden çalan şarkı sosyal medyada binlerce beğeni aldı...

Eyüpspor ile Gaziantep FK maçının başında futbol severleri duygulandıran bir an yaşandı. Oyuncu oldukları dönemde birlikte çok iyi işler yapan ve aralarından su sızmayan Arda Turan ile Selçuk İnan bu kez rakip olarak karşı karşıya geldi.

'KARAM' ŞARKISI ÇALINDI

Maç öncesi Arda Turan, Selçuk İnan'a hoş geldiniz demek için yanına giderken, stadyum hoparlörlerinden Hakan Peker'e ait olan 'Karam' şarkısı çalındı. Hem Arda Turan hem de Selçuk İnan o anları gülerek karşıladı.

KUCAKLAŞIP AYRILDILAR

Samimi bir görüntü çizen Arda Turan ve Selçuk İnan, kucaklaşıp ayrıldılar. İkilinin o anları sosyal medyada binlerce beğeni aldı.