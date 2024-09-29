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  4. Arda Turan ile Selçuk İnan yıllar sonra sahada karşı karşıya geldi! Maç öncesi stat hoparlörlerinden çalan şarkı sosyal medyada binlerce beğeni aldı...

Arda Turan ile Selçuk İnan yıllar sonra sahada karşı karşıya geldi! Maç öncesi stat hoparlörlerinden çalan şarkı sosyal medyada binlerce beğeni aldı...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
29.09.2024 16:14
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Trendyol Süper Lig'de 7. haftada Eyüpspor sahasında Gaziantep FK'yı konuk etti. Arda Turan ile Selçuk İnan'ın takımlarının karşı karşıya geldiği mücadelenin başında stadyum hoparlörlerinden çalan şarkı sonrası ikili kucaklaştı. Arda Turan ve Selçuk İnan'ın o anları sosyal medyada binlerce paylaşım aldı.

Eyüpspor ile Gaziantep FK maçının başında futbol severleri duygulandıran bir an yaşandı. Oyuncu oldukları dönemde birlikte çok iyi işler yapan ve aralarından su sızmayan Arda Turan ile Selçuk İnan bu kez rakip olarak karşı karşıya geldi.

'KARAM' ŞARKISI ÇALINDI

Maç öncesi Arda Turan, Selçuk İnan'a hoş geldiniz demek için yanına giderken, stadyum hoparlörlerinden Hakan Peker'e ait olan 'Karam' şarkısı çalındı. Hem Arda Turan hem de Selçuk İnan o anları gülerek karşıladı.

KUCAKLAŞIP AYRILDILAR

Samimi bir görüntü çizen Arda Turan ve Selçuk İnan, kucaklaşıp ayrıldılar. İkilinin o anları sosyal medyada binlerce beğeni aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Eyüpspor Arda Turan Gaziantep FK Selçuk İnan
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