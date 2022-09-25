Arda Turan, Okan Buruk'un ekibine mi katılacak? Resmi açıklama geldi...

Galatasaray, liglere verilen milli ara sonrası hazırlık maçında İstanbulspor ile Nef Stadyumu'nda karşılaştı. Sarı - kırmızılılar, mücadeleden 2-1'lik üstünlükle ayrılırken galibiyet, 12. dakikada Barış Alper Yılmaz ve 65. dakikada Mauro Icardi'nin penaltısıyla geldi.

ARDA TURAN SORUSUNA CEVAP

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, İstanbulspor ile oynadıkları hazırlık maçının ardından futbolu bıraktığını açıklayan Arda Turan ile ilgili gelen bir soruya yanıt verdi.

"KAPILARIMIZ HER ZAMAN AÇIK"

Okan Buruk, Arda Turan'ın teknik ekipte yer alıp almayacağı ile ilgili olarak, "Arda bizim için ve Türk futbolu için çok değerli bir isim. Galatasaray'ın kapıları onun için her zaman açıktır." dedi.

"BİR GÖRÜŞMEMİZ OLMADI"

Sözlerine devam eden deneyimli çalıştırıcı, "Arda'nın da futbol sonrası hangi konuda futbolun içinde olacağına kendi karar verecek. Bununla ilgili kendini geliştirecektir. Geleceğine yatırım yapacaktır. Arda bizim için önemli. Şu anda böyle bir görüşmemiz olmadı." şeklinde konuştu.