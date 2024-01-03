Arda Turan pahalı eşyalarıyla tanınan eşi Aslıhan Turan'a çanta almak için Seçil Erzan'dan bakın kaç para istedi! İlginç detaylar: "Futbolu bıraktım ya ben senin lafına..."

Aralarında Arda Turan, Fernando Muslera, Semih Kaya ve iş insanlarının da olduğu 21 kişiyi yüksek fon vaadiyle milyonlarca dolar dolandırdığı ortaya çıkan banka müdürü Seçil Erzan tutuklandı.
Seçil Erzan'ın kırık telefonundan mesajlar kurtarıldı ve bilirkişi raporu basına yansıdı. Yazışmalarda, fona giren ancak parasını alamayan futbolcu Semih Kaya'nın Erzan tarafından bir süre oyalandığı, Erzan'ın sık sık "Çözeceğim, halledeceğim" gibi vaatlerde bulunduğu görüldü.
Erzan'ın "Ben hayatımdan vazgeçtim yaptığım işi bitirmek için inan" dediği, Kaya'nın ise "Ben de hayatımdan geçtim, futbolu bıraktım ya ben senin lafına. Ben vazgeçtim hayatımdan." yazması dikkat çekti.
En dikkat çeken isimlerden biri de Arda Turan idi. Arda Turan'ın Seçil Erzan'dan karısı Aslıhan Turan'a pahalı bir çanta almak için para istemek için mesaj atması dikkat çekti.
Arda Turan'ın "Bir 30-40 bin dolar çıkar mı kredi kartına yatırsak. Aslıhan'a şu çantayı alsam. Çıkınca ararsan sevinirim" dediği mesaja yer verilen raporda, Erzan'ın Turan'a "Çantayı alıyor musun? Ona göre biri bana gelebilir canım" şeklinde cevap verdiği ve Turan'ın bunun üzerine, "Alacağım, gönderiyorum. Çektirdim karttan ama hiç limitim kalmadı" diye cevap verdiği yer aldı.
Turan ile Erzan'ın 28 Şubat 2023'teki mesajlarına yer verilen raporda, Turan'ın "Seçil'cim ne yaptın? Bana bunu nasıl yaparsın ya? Beni insanlara nasıl rezil edersin. Senin için gittim borçlar istedim. Sözler verdim. Hiçbirini tutamıyorum. Bana bunu yapacağın ne yaptım ben... İnsanların gözünde ne hale düştüm." dediği, Erzan'ın "Ne desen haklısın şu an. Çok ama çok özür dilerim" şeklinde cevap verdiği, Turan'ın bunun üzerine "Ben yarın insanların maaşlarını nasıl ödeyeceğim?" mesajını gönderdiği, Erzan'ın da Turan'a "Çok mahcubum" dediği belirtildi.
Raporda, aynı gün Turan'ın Erzan'a "Bir tane saatim var, çok takmıyorum. 70 bin dolar veriyorlar, 105 bin dolar bulursak. Ağzımda yaralar, baş ağrısı, süper oldu. Geldiğimiz noktada sen ne istediysen ben hep günü gününe getirdim. Şu anda mahcup, tedirgin, sözünü tutamamış biri oldum. Tamimiyle benim durumum belirsizlik.