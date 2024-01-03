Arda Turan pahalı eşyalarıyla tanınan eşi Aslıhan Turan'a çanta almak için Seçil Erzan'dan bakın kaç para istedi! İlginç detaylar: "Futbolu bıraktım ya ben senin lafına..."

"BENİ İNSANLARA NASIL REZİL EDERSİN?"

Turan ile Erzan'ın 28 Şubat 2023'teki mesajlarına yer verilen raporda, Turan'ın "Seçil'cim ne yaptın? Bana bunu nasıl yaparsın ya? Beni insanlara nasıl rezil edersin. Senin için gittim borçlar istedim. Sözler verdim. Hiçbirini tutamıyorum. Bana bunu yapacağın ne yaptım ben... İnsanların gözünde ne hale düştüm." dediği, Erzan'ın "Ne desen haklısın şu an. Çok ama çok özür dilerim" şeklinde cevap verdiği, Turan'ın bunun üzerine "Ben yarın insanların maaşlarını nasıl ödeyeceğim?" mesajını gönderdiği, Erzan'ın da Turan'a "Çok mahcubum" dediği belirtildi.