Cem Öğretir'in sunumuyla ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster'de heyecan dolu anlar yaşandı. Bursa'da dünyaya gelen ve İstanbul'da yaşayan, İstanbul Teknik Üniversitesi Ekonomi Bölümü mezunu olan Berker Yıldız yarışmadaki başarısıyla dikkat çekti.

500 bin TL'lik soruyu doğru yanıtlayan Berker Yıldız, yarışmanın 12. sorusuna kadar yükseldi. 1 milyon TL değerindeki soruya geldiğinde hiçbir joker hakkı kalmayan yarışmacı karşısında 'cumhurbaşkanı' sorusunu buldu.

Yarışmacıya, "1923'ten günümüze Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanlığını yapmış 12 kişinin arasında hangi ilde doğmuş biri yoktur?" sorusu soruldu.

Bursa, Rize, İstanbul ve Isparta şıklarını değerlendiren yarışmacı Isparta yanıtını verdi.



300 BİN TL İLE VEDA ETTİ

Sorunun doğru cevabı Rize olunca Berker Yıldız'ın 1 milyon TL hayali sona erdi. Isparta'yı işaretleyen yarışmacı, 300 bin TL ödülle Kim Milyoner Olmak İster'e veda etti.

Sosyal medyada bu anlara "Şaşırtmalı soru" yorumları yağdı.